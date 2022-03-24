Йенс Столтенберг должен был покинуть НАТО в сентябре 2022 года. А уже в декабре возглавить Центральный банк Норвегии.

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Однако война России против Украины внесла свои коррективы. 24 марта страны-члены НАТО решили еще на год продлить пребывание Столтенберга на посту. Теперь он будет руководить Альянсом до 30 сентября 2023 года.

"Поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом безопасности за поколение, мы объединены, чтобы сохранить наш Альянс крепким, а наших людей в безопасности", – заявил по этому поводу Столтенберг.

Еще перед встречей стран-членов НАТО в Брюсселе 24 марта, один из польских дипломатов заявлял, что они постараются избежать ситуации, когда НАТО в критический момент возглавит новый человек.

Йенс Столтенберг является генеральным секретарем НАТО с 2014 года.