Єнс Столтенберг мав покинути НАТО у вересні 2022 року. А вже в грудні очолити центральний банк Норвегії.

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Однак війна Росії проти України внесла свої корективи. 24 березня країни-члени НАТО вирішили ще на рік продовжити перебування Столтенберга на посаді. Тепер він керуватиме Альянсом до 30 вересня 2023 року.

"Оскільки ми стикаємося з найбільшою кризою безпеки за покоління, ми об’єднані, щоб зберегти наш Альянс міцним, а наших людей у безпеці", – заявив з цього приводу Столтенберг.

Ще перед зустріччю країн-членів НАТО в Брюсселі 24 березня, один з польських дипломатів заявляв, що вони намагатимуться уникнути ситуації, коли Альянс в критичний момент очолить нова людина.

Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО з 2014 року.