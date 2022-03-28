Более того, похоже, очерчивает он их сам себе, а не Путину, и постоянно повторяет, чего он не будет делать. Именно так считает российский публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Внимание Делаем все, чтобы конфликт не стал полномасштабной войной, в частности, НАТО и России – Столтенберг

В частности, он напомнил, о чем говорил генсек на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Кроме того, лидеры стран говорили о ситуации безопасности в Европе.

"Столтенберг постоянно повторял одну и ту же фразу, мол, главной задачей НАТО является ни в коем случае не допустить эскалацию конфликта, "не привлечь себя к военному столкновению с Россией", "нужно избежать Третьей мировой войны", – подчеркнул Пионтковский.

Публицист считает, что в этом генсек НАТО видит свою главную задачу и потому постоянно об этом говорил. К сожалению, добавил он, это повторяли все западные лидеры, в частности Байден.

Он каждое утро просыпается и начинает "палить" о том, что он ни в коем случае делать не будет. Он (Столтенберг – 24 канал) не для Путина проводит "красные линии", а для себя. Андрей Пионтковский Российский публицист

И добавил, что все уже изучили эту фразу на английском – "наши boots никогда не будут на украинском ground" и "мы не будем закрывать небо", как повторяют в НАТО.

"Теперь оказалось, что не будет и МИГ, и ракетно-зенитных систем С-300. Так он постоянно проводит эти "красные линии" для себя", – подчеркнул публицист.

Подчеркнем! Несмотря на заявления, министры НАТО согласились продолжить поставки в Украину современного оборудования и систем противовоздушной обороны, противотанкового оружия и других видов поддержки.

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