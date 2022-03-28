Ба більше, схоже, окреслює він їх сам собі, а не Путіну, й постійно повторює чого він не робитиме. Саме так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Робимо все, щоб конфлікт не став повномасштабною війною, зокрема, НАТО та Росії, – Столтенберг

Зокрема, він нагадав, про що говорив генсек на саміті Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Окрім іншого, лідери країн говорили про безпекову ситуацію в Європі.

"Столтенберг постійно повторював одну й ту ж фразу, мовляв, головним завданням НАТО є ні в якому разу не допустити ескалацію конфлікту, "не залучити себе до військового зіткнення з Росією", "потрібно уникнути Третьої світової війни", – наголосив Піонтковський.

Публіцист вважає, що у цьому генсек НАТО бачить своє головне завдання і тому постійно про це говорив. На жаль, додав він, це повторювали усі західні лідери, зокрема, Байден.

Він щоранку прокидається і починає "смалити" про те, що він у жодному разі робити не буде. Він (Столтенберг – 24 канал) не для Путіна проводить "червоні лінії", а собі. Андрій Піонтковський Російський публіцист

І додав, що мабуть усі вже вивчили цю фразу англійською – "наші boots ніколи не будуть на українській ground" й "ми не будемо закривати неба", як повторюють у НАТО.

"Тепер виявилось, що не буде й МІГ, й ракетно-зенітних систем С-300. Так він постійно проводить ці "червоні лінії" для себе", – підкреслив публіцист.

Наголосимо! Попри заяви, міністри НАТО погодилися продовжити постачання в Україну сучасного обладнання та систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших видів підтримки.

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