Позиция НАТО по отношению к Украине не изменилась. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

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Приоритет – победа Украины

Столтенберг напомнил, что уже неоднократно отмечали, что Украина станет членом Альянса. Однако сейчас НАТО сосредоточена на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне.

Единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина возобладала как суверенное государство,

– подчеркнул Столтенберг.

Союзники в Альянсе сосредоточились на том, чтобы Украина получила оружие, поставки, боеприпасы, нуждающиеся в вытеснении российских захватчиков.

Обратите внимание! В конце января президент Владимир Зеленский разговаривал со Столтенбергом. Говорили, в частности, о вступление в НАТО, а также расширение танковой коалиции.

Что приближает Украину к НАТО

По словам Столтенберга, работают над более долгосрочным партнерством. Украине желают помощи перейти из советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить взаимосовместимость, провести реформу безопасности и обороны.

Генсек добавил, что именно это приблизит Украину к Североатлантическому союзу.