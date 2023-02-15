Позиция НАТО по отношению к Украине не изменилась. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
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Приоритет – победа Украины
Столтенберг напомнил, что уже неоднократно отмечали, что Украина станет членом Альянса. Однако сейчас НАТО сосредоточена на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне.
Единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина возобладала как суверенное государство,
– подчеркнул Столтенберг.
Союзники в Альянсе сосредоточились на том, чтобы Украина получила оружие, поставки, боеприпасы, нуждающиеся в вытеснении российских захватчиков.
Что приближает Украину к НАТО
По словам Столтенберга, работают над более долгосрочным партнерством. Украине желают помощи перейти из советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить взаимосовместимость, провести реформу безопасности и обороны.
Генсек добавил, что именно это приблизит Украину к Североатлантическому союзу.