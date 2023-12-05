На днях генсек НАТО высказался об успехах ВСУ и о том, как изменилась линия фронта. Считает, что наше государство серьезно продвинулось, в частности, в Черном море.

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Были ли готовы союзники к таким масштабам нападения

Запад знал, что Путин нападет на Украину, потому что об этом предупреждала разведка. Об этом генеральный секретарь НАТО сообщил во время интервью в эфире телемарафона. Столтенберг отметил, что в феврале 2022 года НАТО видело большое скопление войск на Юге, на Востоке и на Севере Украины.

"Мы были готовы к полномасштабному вторжению, потому что увидели все собравшиеся на границе группировки", –сказал он.

Столтенберг о готовности Запада поддерживать Украину

Журналист спросил генсека НАТО о том, легко ли было убедить союзников поддерживать Украину в том масштабе, как сейчас. Ведь наше государство не является членом Альянса, поэтому некоторые опасались эскалации конфликта. К тому же, война России против Украины началась еще в 2014-м.

Я поражен желанием и готовностью союзников по НАТО поддерживать Украину, потому что они быстро поняли, что да, это об Украине, но это также и о нас. Если бы Путин выиграл, это было бы трагедией для украинцев, но это также опасно и для нас,

– подчеркнул Столтенберг.

По его словам, дать Путину победить – это значит продемонстрировать безнаказанность авторитарных лидеров, вторгающихся в другие страны. Поэтому союзники оказывают Украине военную помощь – это в их безопасностных интересах.

Какие ошибки совершил Путин

Путин тотально недооценил украинцев, их сплоченность и храбрость, что стало его ошибкой, убежден генеральный секретарь НАТО. Союзники по НАТО готовы поддерживать Украину, что, возможно, тоже стало сюрпризом для российского лидера. Вторая ошибка Путина – непродуманность его действий по НАТО. Глава Кремля хотел закрыть границы НАТО, но не учел эффект, который его действия произвели на Финляндию и Швецию. В результате Путин получил больше членов НАТО на своих границах.

На Западе понимают, что Путина нужно остановить

Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании считает, что Путин "вернется за добавкой", если его не остановить. Он сказал, что умиротворение агрессора не работает и приводит только к жертвам, намекнув этим на Гитлера.