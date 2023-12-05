Днями генсек НАТО висловився про успіхи ЗСУ і те, як змінилася лінія фронту. Вважає, що наша держава серйозно просунулася, зокрема у Чорному морі.

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Чи були готові союзники до таких масштабів нападу

Захід знав, що Путін нападе на Україну, бо про це попереджала розвідка. Про це генеральний секретар НАТО повідомив під час інтерв'ю в ефірі телемарафону. Столтенберг зауважив, що в лютому 2022 року НАТО бачило велике скупчення військ на Півдні, на Сході та на Півночі України.

"Ми були готові до повномасштабного вторгнення, бо побачили всі угруповання, які зібралися на кордоні", – сказав він.

Столтенберг про готовність Заходу підтримувати Україну

Журналіст запитав генсека НАТО про те, чи легко було переконати союзників підтримувати Україну в тому масштабі, як зараз. Адже наша держава не є членом Альянсу, тому дехто побоювався ескалації конфлікту. До того ж війна Росії проти України розпочалася ще 2014-го.

Я вражений бажанням і готовністю союзників по НАТО підтримувати Україну, бо вони швидко зрозуміли, що так, це про Україну, але це також і про нас. Якби Путін виграв, це було б трагедією для українців, але це також небезпечно і для нас,

– наголосив Столтенберг.

За його словами, дати Путіну перемогти – це означає продемонструвати безкарність авторитарних лідерів, які вторгаються в інші країни. Тому союзники надають Україні військову допомогу – це в їхніх безпекових інтересах.

Які помилки зробив Путін

Путін тотально недооцінив українців, їхню згуртованість і хоробрість, що стало його помилкою, переконаний генеральний секретар НАТО. Союзники по НАТО були готові підтримувати Україну, що, можливо, теж стало сюрпризом для російського лідера. Друга помилка Путіна – непродуманість його дій щодо НАТО. Очільник Кремля хотів закрити кордони НАТО, але не врахував ефект, який його дії справили на Фінляндію та Швецію. Як результат, Путін отримав більше членів НАТО на своїх кордонах.

На Заході розуміють, що Путіна треба зупинити

Девід Камерон, очільник МЗС Великої Британії вважає, що Путін "повернеться за добавкою", якщо його не зупинити. Він сказав, що вмиротворення агресора не працює і призводить тільки до жертв, натякнувши цим на Гітлера.