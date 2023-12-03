Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю німецькому мовнику ARD. Високопосадовець підкреслив, що війна триває на виснаження, передає 24 Канал.

До речі Велике досягнення і перемога, – у НАТО відзначили успіхи ЗСУ, зокрема в Чорному морі

"У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого"

Генсек зауважив, що завжди обережний в оцінках поточної ситуації на фронті. Адже війни за своєю природою непередбачувані.

Лише одне можна сказати точно: що більше ми підтримуємо Україну, то швидше ця війна може закінчитися,

– підкреслив Столтенберг.

Також зазначив, що важливо продемонструвати російському диктатору, що він не зможе "перечекати" Захід у війні на виснаження.

Треба чітко розуміти, що для України перемога Путіна стала б трагедією. Але й для нас це було б небезпечно. Не допустити цієї перемоги – в наших інтересах. У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого,

– наголосив генсек.

Також висловив думку, що останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Водночас підкреслив, що Україні вдалося за допомогою ракет завдати окупантам велику шкоду глибоко за лінією фронту.

Силам оборони вдалося знищити багато ворожих літаків та гелікоптерів. Окрім того, захисники витіснили російський Чорноморський флот у східну частину моря.

Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи, якими вивозиться українське зерно через Чорне море. Це все значні перемоги, хоча лінію фронту їм і не вдалося посунути,

– сказав Єнс Столтенберг.

Генсек додав, що зазвичай воєнні конфлікти розвиваються поетапно, тому після успіхів можуть приходити невдачі. Однак, це не привід відмовлятися від підтримки України.

"Ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи. Йде війна на виснаження. Війна, де перемагає ефективність, хороша логістика. Підтримувати високий темп виробництва – справа особливої ваги", – підкреслив посадовець НАТО.

Цікаво! Після засідання Ради Україна – НАТО генсек заявив, що постачання F-16 зможе посилити ППО. Однак, це не є універсальним способом, щоб завершити війну, переконаний Столтенберг. Мовляв, для цього потрібно багато рішень, і битва буде важкою.