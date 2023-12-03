Від початку повномасштабного вторгнення та звана "друга армія світу" втратила вже 332 040 особового складу. Варто зазначити, що статистика втрат може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

  • особового складу – близько 332 040 (+930) осіб;
  • танків – 5 575 (+4);
  • бойових броньованих машин – 10 396 (+11);
  • артилерійських систем – 7949 (+8);
  • РСЗВ – 913 (+0);
  • засоби ППО – 602 (+0);
  • літаків – 323 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1);
  • крилаті ракети – 1569 (+1);
  • кораблі /катери – 22 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22);
  • спеціальна техніка – 1 140 (+2).


Актуальна статистика втрат ворога станом на 3 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

  • На всій лінії зіткнення продовжуються запеклі бої. За данними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.
  • Росіяни намагалися наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники мужньо відбили усі атаки ворога.
  • Окупанти не полишають спроб відновити втрачене положення біля Роботиного в Запорізькій області. Лише протягом минулої доби ворог здійснив 12 спроб, але успіху не мав.
  • На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Триває ведення наступальної операції й на Мелітопольському напрямку.