Від початку повномасштабного вторгнення та звана "друга армія світу" втратила вже 332 040 особового складу. Варто зазначити, що статистика втрат може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат
Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:
- особового складу – близько 332 040 (+930) осіб;
- танків – 5 575 (+4);
- бойових броньованих машин – 10 396 (+11);
- артилерійських систем – 7949 (+8);
- РСЗВ – 913 (+0);
- засоби ППО – 602 (+0);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1);
- крилаті ракети – 1569 (+1);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22);
- спеціальна техніка – 1 140 (+2).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 3 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- На всій лінії зіткнення продовжуються запеклі бої. За данними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.
- Росіяни намагалися наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники мужньо відбили усі атаки ворога.
- Окупанти не полишають спроб відновити втрачене положення біля Роботиного в Запорізькій області. Лише протягом минулої доби ворог здійснив 12 спроб, але успіху не мав.
- На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Триває ведення наступальної операції й на Мелітопольському напрямку.