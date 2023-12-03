Від початку повномасштабного вторгнення та звана "друга армія світу" втратила вже 332 040 особового складу. Варто зазначити, що статистика втрат може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

особового складу – близько 332 040 (+930) осіб;

танків – 5 575 (+4);

бойових броньованих машин – 10 396 (+11);

артилерійських систем – 7949 (+8);

РСЗВ – 913 (+0);

засоби ППО – 602 (+0);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1);

крилаті ракети – 1569 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22);

спеціальна техніка – 1 140 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 3 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті