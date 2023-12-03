С начала полномасштабного вторжения и так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 332 040 личного состава. Следует отметить, что статистика потерь может быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
Смотрите также Благодарить не переблагодарить: в Симферополе девушки отравили более 20 оккупантов, еще некоторые в больнице
Актуальная статистика потерь
Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:
- личного состава – около 332 040 (930) человек;
- танков – 5575 (+4);
- боевых бронированных машин – 10 396 (+11);
- артиллерийских систем – 7 949 (+8);
- РСЗО – 913 (+0);
- средств ПВО – 602 (+0);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 995 (+1);
- крылатых ракет – 1 569 (+1);
- кораблей /катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 432 (+22);
- специальной техники – 1 140 (+2).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 3 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- На всей линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.
- Россияне пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники мужественно отбили все атаки врага.
- Оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченное положение возле Работиного в Запорожской области. Только за прошедшие сутки враг предпринял 12 попыток, но успеха не достиг.
- На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Продолжается ведение наступательной операции и на Мелитопольском направлении.