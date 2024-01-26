По словам генсека НАТО, война России против Украины длится почти два года. Союзники сделали многое за это время, но нужно еще больше.

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Столтенберг просит о финансировании для Украины

Война России против Украины близится к двухлетнему рубежу. Но члены НАТО и Европейский союз должны активизироваться и предоставить еще большее финансирование Украине в это критическое время. Если президент Путин победит в Украине, существует реальный риск того, что он снова применит силу,

– высказался он.

Представители Североатлантического союза обсудили подготовку к саммиту в Вашингтоне, который состоится в июле, а также то, как усилить организацию.

Швеция сможет усилить НАТО

Столтенберг приветствовал решение Турции, поддержавшей ратификацию членства Швеции в НАТО. Сначала это сделали депутаты, а затем документ подписал Эрдоган.

"Я разговаривал с премьер-министром Венгрии Орбаном в начале этой недели, и он очень четко дал понять, что поддерживает вступление Швеции в НАТО. Парламент Венгрии рассмотрит этот вопрос, как только соберется, и поддержит ратификацию членства Швеции в Альянсе", – рассказал генсек.

Вероятно, венгерский парламент соберется в конце февраля. Столтенберг настроен оптимистично по поводу решений венгерских законодателей и говорит, что "совершенно уверен в поддержке и рассчитывает на Венгрию".

Напомним, из стран – членов НАТО не поддержала вступление Швеции только Венгрия. От Орбана поступали противоречивые комментарии по этому поводу, подробнее о ситуации читайте здесь.

