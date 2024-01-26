За словами генсека НАТО, війна Росії проти України триває майже два роки. Союзники зробили багато за цей час, але потрібно ще більше.

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Столтенберг просить про фінансування для України

Війна Росії проти України наближається до дворічного рубежу. Але члени НАТО і Європейський союз повинні активізуватися і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час. Бо якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик того, що він знову застосує силу,

– висловився він.

Представники Альянсу обговорили підготовку до саміту у Вашингтоні, який відбудеться в липні, а також те, як посилити організацію.

Швеція зможе посилити НАТО

Столтенберг привітав рішення Туреччини, яка підтримала ратифікацію членства Швеції в НАТО. Спершу це зробили депутати, а потім документ підписав Ердоган.

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном на початку цього тижня, і він дуже чітко дав зрозуміти, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Парламент Угорщини розгляне це питання, щойно збереться, і підтримає ратифікацію членства Швеції в Альянсі", – розповів генсек.

Імовірно, угорський парламент збереться наприкінці лютого. Столтенберг налаштований оптимістично щодо рішень угорських законодавців і говорить, що "абсолютно впевнений у підтримці та розраховує на Угорщину".

Нагадаємо, із країн – членів НАТО не підтримала вступ Швеції тільки Угорщина. Від Орбана надходили суперечливі коментарі з цього приводу, детальніше про ситуацію читайте тут.

