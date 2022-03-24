Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать своих военных в Украине

В Брюсселе завершился саммит Североатлантического альянса. Лидеры стран говорили о ситуации в Европе и рассмотрели возможность введения миротворческой миссии в Украине.

В ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину в борьбе с Россией, однако отверг введение миротворческой миссии Польши.

Мы должны быть объединены, мы должны оказывать поддержку Украине, но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией.

– сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что именно поэтому НАТО не будет размещать своих военных на территории Украины. Это ведь единственный способ не вступить в конфликт с российскими военными.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качинский заявлял, что в Украину нужно ввести миротворческую миссию НАТО, чтобы помочь в сопротивлении врагам.

Мы разделяем ценности и НАТО и Евросоюза. И мы говорим о том, что, возможно, нужно вводить миротворческую миссию в Украине, чтобы она помогала не только в гуманитарных вопросах, но и защищала ее землю,

– объяснял Качинский.

В то же время, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщал, что НАТО рассмотрит этот вопрос, ведь такая миротворческая миссия могла бы обеспечить покой на части территории Украины.

Пресс-конференция Столтенберга после саммита НАТО: смотрите видео