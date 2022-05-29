Активисты протестуют против энергетического бизнеса из России
Участники акции выступили против энергетического бизнеса, который продолжает работу с России. Они обратились к бизнесу с вопросом: "Деньги или жизнь?"
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Активисты Stop Bloody Energy подчеркнули, что Россия развязала жесточайшую и кровавую войну 21 века, и уже в течение трех месяцев уничтожает Украину. Несмотря на это, Россия продолжает получать финансирование для продолжения кровавой войны.
С 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов эта страна получила более 63 миллиардов евро. Каждый центр из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев. На эту сумму можно приобрести около 8400 крылатых ракет "Калибр",
– говорится в обращении активистов протеста.
Они призывают международный бизнес и энергетические компании прекратить работу в России и остановить финансирование террора.
Так, на экономическом форуме в Давосе активисты устроили митинг "Время избрать свой путь". Именно на нем активисты обратились к бизнесу с более важным вопросом: "Деньги или жизнь невинных людей?".
Активисты в Давосе протестовали против энергетического бизнеса из России / Фото Медиацентр Украина
Участники обратились к бизнесу с вопросом: "Деньги или жизнь?" / Фото Медиацентр Украина
Активисты Stop Bloody Energy во время акции / Фото Медиацентр Украина
Также в рамках протеста состоялся перформанс украинской художницы Дарьи Кольцовой "Колыскова".
Он призван материалиализировать статистику реальных потерь детей за три месяца войны, чтобы "запеть" последнюю колыбельную и отпустить жизнь каждого украинского ребенка, которое отняла Россия.
Перформанс украинской художницы Дарьи Кольцевой "Колыбельная" / Фото Медиацентр Украина
Перформанс посетил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Мы убеждены, что единственный способ остановить российскую агрессию – это избавить Кремль от источников финансирования, которые ему так необходимы, чтобы продолжать убивать украинцев… Бизнес должен покинуть Россию сейчас, начиная с энергетического сектора,
– заявил Кулеба.
Он добавил, что у России нет собственных технических возможностей для добычи и транспортировки нефти, газа и угля. Поэтому нуждается в сотрудничестве с энергетическим сектором.
На перформанс пришел Дмитрий Кулеба / Фото Медиацентр Украина
Выручка России от энергоносителей 2022
По оценкам экономистов, в 2022 году экспортная выручка России от продажи энергоносителей может составить 321 миллиард долларов. Это около 5 военных годовых бюджетов России. Эти средства Кремль может конвертировать в такое количество оружия, которым можно будет уничтожить всю Европу.
Организаторы подчеркивают: если остановить энергетическое сотрудничество, Россия потеряет основной источник дохода, а значит, не сможет продолжать войну. Войну остановят санкции, экономический бойкот и доставка в Украину летального оружия для борьбы со страной-агрессорой.