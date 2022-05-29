Активисты протестуют против энергетического бизнеса из России

Участники акции выступили против энергетического бизнеса, который продолжает работу с России. Они обратились к бизнесу с вопросом: "Деньги или жизнь?"

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Активисты Stop Bloody Energy подчеркнули, что Россия развязала жесточайшую и кровавую войну 21 века, и уже в течение трех месяцев уничтожает Украину. Несмотря на это, Россия продолжает получать финансирование для продолжения кровавой войны.

С 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов эта страна получила более 63 миллиардов евро. Каждый центр из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев. На эту сумму можно приобрести около 8400 крылатых ракет "Калибр",

– говорится в обращении активистов протеста.

Они призывают международный бизнес и энергетические компании прекратить работу в России и остановить финансирование террора.

Так, на экономическом форуме в Давосе активисты устроили митинг "Время избрать свой путь". Именно на нем активисты обратились к бизнесу с более важным вопросом: "Деньги или жизнь невинных людей?".



Активисты в Давосе протестовали против энергетического бизнеса из России / Фото Медиацентр Украина



Участники обратились к бизнесу с вопросом: "Деньги или жизнь?" / Фото Медиацентр Украина



Активисты Stop Bloody Energy во время акции / Фото Медиацентр Украина

Также в рамках протеста состоялся перформанс украинской художницы Дарьи Кольцовой "Колыскова".

Он призван материалиализировать статистику реальных потерь детей за три месяца войны, чтобы "запеть" последнюю колыбельную и отпустить жизнь каждого украинского ребенка, которое отняла Россия.



Перформанс украинской художницы Дарьи Кольцевой "Колыбельная" / Фото Медиацентр Украина