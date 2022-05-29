Активісти протестують проти енергетичного бізнесу з Росії

Учасники акції виступили проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати з Росії. Вони звернулися до бізнесу з питанням: "Гроші чи життя?".

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Активісти Stop Bloody Energy підкреслили, що Росія розв'язала найжорстокішу та найкривавішу війну 21 століття, й вже впродовж трьох місяців знищує Україну. Попри все це, Росія продовжує отримувати фінансування для продовження кривавої війни.

З 24 лютого лише за продаж своїх енергоресурсів ця країна отримала понад 63 мільярдія євро. Кожен цент із цієї суми росіяни використовують для вбивства невинних українців. На цю суму можна придбати майже 8400 крилатих ракет "Калібр",

– йдеться у зверненні активістів протесту.

Вони закликають міжнародний бізнес та енергетичні компанії припинити працювати в Росії та зупинити фінансування терору.

Так, на економічному форумі в Давосі активісти влаштували мітинг "Час обрати свій шлях". Саме на ньому активісти звернулися до бізнесу з питанням, що важливіше: "Гроші чи життя невинних людей?".



Активісти у Давосі протестували проти енергетичного бізнесу з Росії / Фото Медіацентр Україна



Учасники звернулися до бізнесу з питанням: "Гроші чи життя?" / Фото Медіацентр Україна



Активісти Stop Bloody Energy під час акції / Фото Медіацентр Україна

Також в межах протесту відбувся перформанс української художниці Дар'ї Кольцової "Колискова".

Він покликаний матеріаліалізувати статистику реальних втрат дітей за три місяці війни, щоб "заспівати" останню колискову і відпустити життя кожної української дитини, яке відібрала Росія.



Перформанс української художниці Дар'ї Кольцової "Колискова" / Фото Медіацентр Україна