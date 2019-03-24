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      Стоп Путину, стоп войне: в Лондоне протестуют против аннексии Крыма

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      В Лондоне украинцы собрались, чтобы публично выразить несогласие с захватом полуострова Крым, которое состоялось пять лет назад.

      К украинцам присоединились граждане Грузии и Сирии, ведь их родина также пострадала от Кремля, об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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      Некоторые британцы реагируют равнодушно, другие же выражают соболезнования, ведь понимают, что происходит в мире из-за Путина.

      Протести в Лондоні

      Украинские активисты в Лондоне

      Украинцы стремятся напомнить миру об аннексии Крыма, которая произошла пять лет назад. Также они требуют правосудия для крымских татар и освобождения всех украинцев из российских тюрем. Кроме этого, люди выкрикивают: "Stop Putin! Stop War!"

      Как произошла аннексия Крыма Россией?
      Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Великобритания
      Источник: 24 канал
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