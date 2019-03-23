Коммунизм, Сталин и свободный интернет: как в Крыму митинговали против власти оккупантов. Фото

В аннексированном Севастополе местные пророссийские коммунисты вышли на митинг против "бездарной" власти. Участники акции сетовали на правление оккупантов из "Единой России", пели песни об СССР и вспоминали Сталина.

К акции также присоединились ветераны и инициаторы референдума против так называемого "главы российской администрации Севастополя" Дмитрия Овсянникова, сообщает издание "Крым.Реалии".

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От имени присутствующих главарь российских коммунистов Василий Пархоменко нажаловался на оккупантов из "Единой России" и заявил, что "экономика разрушена, обещанных новых рабочих мест нет".



На митинг собрались севастопольские пророссийские коммунисты/ Источник: ru.krymr.com

Коммунисты жаловались на все: "постоянную грызню" между так называемыми "депутатами законодательного собрания и правительства города", низкие зарплаты, рост цен на продукты, тарифы, транспорт, коррупцию, пенсионный геноцид".

Кроме того, главного севастопольского коммуниста возмутили высказывания российских чиновников "в сторону трудящихся".

Издание "Крым.Реалии" сообщает, что театрализованную часть митинга взяли на себя "комсомольцы". Они устроили флешмоб в знак протеста против принятого в соседней России "закона о фейках" и ожидаемого запрета интернета.



Комсомольцы устроили флешмоб/ Источник: ru.krymr.com

Возмущались присутствующие российские коммунисты и "шариковыми" олигархами, и "разгульной жизнью сынков богачей". Между тем на митинге звучали песни об СССР и Сталине.

Отметим, 18 на акции против местной оккупационной власти вышли в двух городах – Симферополе и Севастополе. Там состоялись одиночные пикеты.

Как произошла аннексия Крыма Россией? Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, так как на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированными. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, потому что на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.