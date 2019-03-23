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      Комунізм, Сталін та вільний інтернет: як у Криму мітингували проти влади окупантів, є фото

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      Комунізм, Сталін та вільний інтернет: як у Криму мітингували проти влади окупантів, є фото
      / Фото: Крим.Реалії

      В анексованому Севастополі місцеві проросійські комуністи вийшли на мітинг проти "бездарної" влади. Учасники акції нарікали на правління окупантів із "Єдиної Росії", співали пісні про СРСР та згадували Сталіна.

      До акції також доєдналися ветерани та ініціатори референдуму проти так званого "глави російської адміністрації Севастополя" Дмитра Овсянникова, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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      Від імені присутніх ватажок російських комуністів Василь Пархоменко наскаржився на окупантів із "Єдиної Росії" та заявив, що "економіка зруйнована, обіцяних нових робочих місць немає".


      На мітинг зібралися севастопольські проросійські комуністи/ Джерело: ru.krymr.com

      Комуністи скаржились на все: "постійну гризню" між так званими "депутатами законодавчих зборів і уряду міста", низькі зарплати, зростання цін на продукти, тарифи, транспорт, корупцію, пенсійний геноцид".

      Окрім того, головного севастопольського комуніста обурили висловлювання російських чиновників "у бік трудящих".

      Видання "Крим.Реалії" повідомляє, що театралізовану частину мітингу взяли на себе "комсомольці". Вони влаштували флешмоб на знак протесту проти прийнятого в сусідній Росії "закону про фейки" та очікуваної заборони інтернету.


      Комсомольці влаштували флешмоб/ Джерело :ru.krymr.com

      Обурювалися присутні російські комуністи і "кульковими" олігархам та "розгульним життям синків багатіїв". Поміж тим на мітингу звучали пісні про СРСР і Сталіна.

      Зазначимо, 18 на акції проти місцевої окупаційної влади вийшли у двох містах – Сімферополі та Севастополі. Там відбулись поодинокі пікети.

      Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Протести СРСР
      Джерело: 24 Канал
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