Стоп Путіну, стоп війні: в Лондоні протестують проти анексії Криму

В Лондоні українці зібралися, щоб публічно висловити незгоду із захопленням півострова Крим, яке відбулося п'ять років тому.

До українців долучилися громадяни Грузії та Сирії, адже їхня батьківщина також постраждала від Кремля, про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Деякі британці реагують байдуже, інші ж висловлюють співчуття, адже розуміють, що відбувається у світі через Путіна.

Українці прагнуть нагадати світу про анексію Криму, яка відбулася п'ять років тому. Також вони вимагають правосуддя для кримських татар та звільнення всіх українців з російських в'язниць. Окрім цього, люди вигукують: "Stop Putin! Stop War!"

Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.