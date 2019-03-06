"Стоп Путину": в Болгарии прошел протест против визита Медведева – фото, видео

В болгарской Софии активисты второй день подряд протестовали против визита 4 марта российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Во время визита глава российского правительства встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Перед зданием Совета министров Болгарии, где проходила встреча, люди развернули болгарские и украинские флаги.

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В протесте приняли участие около полусотни украинцев и болгар. Держали плакаты с надписями "Стоп кремлевской агрессии", "Стоп Путину" и "Стоп войне". Митингующие также скандировали известную фразу про Путина.



Люди протестовали против визита Медведева

В комментарии 24 каналу украинская активистка Елена Коцева рассказала, что люди протестовали, чтобы помешать превращению Болгарии в "троянскую кобылу Евросоюза". А также, чтобы продемонстрировать, что Болгария – не Россия.



Люди принесли плакаты против российской агрессии

"Мы стояли как раз на таком стратегическом треугольнике – между домом президента и Советом министров. Для того, чтобы нас не увидели за несколько минут до прибытия кортежа полиция пригнала 10 высоких бусов, выстроившихся вдоль тротуара. И нас практически не было видно, но было слышно", – пояснила активистка союза украинских организаций в Болгарии "Мати Україна" Елена Коцева.

Видеокомментарий активистки о протесте в Болгарии:



Протест состоялся перед зданием Совета министров Болгарии

Однако политики оставили без внимания протест. И таки договаривались о своем. Во время встречи речь шла об участии России в строительстве атомной электростанции в Болгарии. А также о строительстве газопровода "Турецкий поток".



Протест в Болгарии против политики Путина

Активисты обвиняют болгарское правительство в том, что оно буквально продает будущее Болгарии России.