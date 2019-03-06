"Стоп Путіну": у Болгарії відбувся протест проти візиту Медведєва – фото, відео

У болгарській Софії активісти два дні поспіль протестували проти візиту 4 березня російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Під час візиту очільник російського уряду зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим. Перед будівлею Ради міністрів Болгарії, де відбувалась зустріч, люди розгорнули болгарські та українські прапори.

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У протесті взяли участь близько півсотні українців та болгар. Тримали плакати з написами "Стоп кремлівській агресії", "Стоп Путіну" та "Стоп війні". Мітингувальники також скандували відому фразу про Путіна.



Люди протестували проти візиту Медведєва

В коментарі 24 каналу українська активістка Олена Коцева розповіла, що люди протестували, аби завадити перетворенню Болгарії у "троянську кобилу Євросоюзу". А також, аби продемонструвати, що Болгарія – не Росія.



Люди принесли плакати проти російської агресії

"Ми стояли якраз на такому стратегічному трикутнику – між будинком президента і Радою міністрів. Для того, щоб нас не побачили за декілька хвилин до прибуття кортежу поліція пригнала 10 високих бусів, які вистроїлись вздовж тротуару. І нас практично видно не було, але було чутно", – пояснила активістка спілки українських організацій у Болгарії "Мати Україна" Олена Коцева.

Відеокоментар активістки про протест у Богларії:



Протест відбувся перед будівлею Ради міністрів Болгарії

Однак політики залишили поза увагою протест. І таки домовлялись про своє. Під час зустрічі йшлося про участь Росії в будівництві атомної електростанції в Болгарії. А також про будівництво газогону "Турецький потік".



Протест у Болгарії проти політики Путіна

Активісти звинувачують болгарський уряд у тому, що той буквально продає майбутнє Болгарії Росії.