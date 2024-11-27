Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Украинская разведка сообщает, что это был один из нескольких ударов по позициям северокорейцев в Курской области.

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Какими могут быть последствия удара Storm Shadow по Курской области

В то же время согласно данным украинской разведки, Северная Корея направила в Россию генерал-полковника Ким Йон Бока для надзора за подразделениями спецназначения Штурмовой корпус. В издании отметили, что пока точно неизвестно, находился ли он в Марьино во время удара.

Как отметил украинский чиновник, атака на Марьино была лишь одной из "нескольких" за последнюю неделю, направленных на северокорейцев в Курской области с использованием другого оружия. Он добавил, что украинские силы активно ищут другие места расположения солдат из КНДР, поскольку они были рассредоточены.

Напомним, что по информации Defense Express, 20 ноября Украина нанесла удар ракетами Storm Shadow по подземному объекту, расположенном на территории санатория Управления делами президента России в Марьино. В результате атаки мог погибнуть российский генерал и 18 офицеров, еще 33 могли получить ранения.