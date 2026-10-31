У России может хватить запчастей для "Искандеров" лишь на месяц: что известно об ударе по "Энергии"

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, почему последствия этого удара могут оказаться серьезными для российского ракетного производства. Он также предположил, как долго Россия сможет использовать накопленные комплектующие и что может помешать быстрому возобновлению их выпуска.

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Storm Shadow могли застать российскую ПВО врасплох

Во время атаки на предприятие "Энергия" могли быть применены крылатые ракеты Storm Shadow. Криволап предположил, что расстояние до цели составляло примерно 250 километров или чуть меньше, а особенности полета этих ракет позволяют им приближаться к объектам, оставаясь малозаметными для российских средств противовоздушной обороны.

По оценке эксперта, россияне могли даже не успеть предупредить население об опасности. Он обратил внимание на то, насколько неожиданным для противника мог оказаться удар.

Storm Shadow подкрадывается тихонько, особо не шумит, посуду не бьет. Заходит так тихо, спрашивает: "Можно я зайду?" А здесь, скорее всего, воздушную тревогу даже не объявили. Они просто попали– пояснил Криволап.

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На видеозаписях местных жителей слышны три взрыва. Криволап обратил внимание на промежутки между появлением вспышек и звуками, которые доходили до людей с задержкой. По характеру записей он предположил, что ракеты приближались одна за другой.

Сообщения о повреждениях конкретных цехов также позволяют эксперту предположить высокую точность поражения. Однако наибольшее значение имеет назначение производственных линий, работающих на предприятии.

Завод производит химические источники тока для различных типов вооружения, в частности для ракет Х-101 и "Искандер". Там также установили новую линию тепловых батарей, которые используются для питания ракетных систем.

Особенность таких батарей заключается в том, что их электролит изначально находится в твердом состоянии. После нагрева источник питания способен кратковременно выдавать значительный ток. Криволап привел характеристики около 27 вольт и до 130 ампер, необходимые для работы соответствующего оборудования ракеты.

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Запасы комплектующих могут быстро иссякнуть

Российская ракетная промышленность, по всей видимости, не располагает большими запасами отдельных компонентов. На это указывают даты изготовления ракет, которые оккупанты уже применяли для атак на Украину.

В частности, среди средств поражения, использованных в начале октября, обнаруживались изделия с датой 3 сентября. Такой небольшой промежуток между изготовлением и боевым применением может свидетельствовать о том, что российские предприятия работают без значительных промежуточных запасов.

В таких условиях особенно опасным для производства становится повреждение оборудования, которое сложно быстро заменить. Криволап оценил возможные сроки возобновления работы поврежденных линий и объем накопленных компонентов.

Какие-то запасы есть, но я не думаю, что их хватит больше чем на месяц. И не думаю, что эти линии можно восстановить быстрее, чем за пару месяцев. Посмотрим, что там будет– отметил авиационный эксперт.

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Если повреждения затронули именно производство тепловых батарей, последствия могут коснуться сразу нескольких типов российских ракет. Наличие готовых корпусов, двигателей и других деталей не позволит завершить сборку без необходимых источников питания.

Криволап обратил внимание на то, что Силы обороны Украины все чаще наносят удары не по предприятиям окончательной сборки ракет, а по заводам, поставляющим для них комплектующие. По его оценке, такой подход уже может влиять на количество вооружения, которое российская армия способна использовать против Украины.

Эксперт также скептически оценивает заявленные возможности российского военно-промышленного комплекса. Он сопоставляет сообщения о производственных мощностях с фактической интенсивностью ракетных и беспилотных атак.

Не получается у них 50 ракет, переделанных из С-300 и С-400, не получается 60 "Искандеров", не получается много других ракет, которые они обещали. И не получается 3 тысячи реактивных дронов, о которых они заявляют– подчеркнул Криволап.

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В то же время эксперт подчеркнул, что информация украинской разведки о максимальных возможностях противника необходима для подготовки к самым сложным сценариям. Даже если россияне не достигают заявленных объемов производства, угроза остается значительной.

Во время отдельных атак Россия уже применяет по 60–80 реактивных беспилотников. По оценке Криволапа, украинская ПВО в среднем перехватывает примерно 70–75 % таких целей, а иногда этот показатель достигает 80 %. Однако даже 15 попаданий за сутки могут нанести серьезный ущерб, поэтому сокращение производственных мощностей России по-прежнему имеет важное значение для защиты Украины.

Константин Криволап об ударе по заводу "Энергия": смотрите видео