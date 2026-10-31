Росії може вистачити деталей для "Іскандерів" лише на місяць: що відомо про удар по "Енергії"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, чому наслідки цього удару можуть виявитися серйозними для російського ракетного виробництва. Він також припустив, скільки часу Росія зможе використовувати накопичені комплектуючі та що може завадити швидкому відновленню їхнього випуску.

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Storm Shadow могли застати російську ППО зненацька

Під час атаки на підприємство "Енергія" могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow. Криволап припустив, що відстань до цілі становила приблизно 250 кілометрів або трохи менше, а особливості польоту цих ракет дозволяють їм наближатися до об'єктів, залишаючись малопомітними для російських засобів протиповітряної оборони.

За оцінкою експерта, росіяни могли навіть не встигнути попередити населення про небезпеку. Він звернув увагу на те, наскільки несподіваним для противника міг виявитися удар.

Storm Shadow підкрадається тихесенько, особливо не шумить, посуду не б'є. Заходить так тихенько, питає: "Можна я зайду?" А тут, найімовірніше, повітряну тривогу навіть не оголосили. Вони просто влучили– пояснив Криволап.

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На відеозаписах місцевих жителів можна почути три вибухи. Криволап звернув увагу на проміжки між появою спалахів і звуками, які доходили до людей із затримкою. За характером записів він припустив, що ракети наближалися одна за одною.

Повідомлення про пошкодження конкретних цехів також дозволяють експерту припускати високу точність ураження. Однак найбільше значення має призначення виробничих ліній, які працюють на підприємстві.

Завод виготовляє хімічні джерела струму для різних типів озброєння, зокрема ракет Х-101 та "Іскандер". Там також встановили нову лінію теплових батарей, які використовують для живлення ракетних систем.

Особливість таких батарей полягає в тому, що їхній електроліт спочатку перебуває у твердому стані. Після нагрівання джерело живлення здатне короткочасно видавати значний струм. Криволап навів характеристики близько 27 вольтів і до 130 амперів, необхідних для роботи відповідного обладнання ракети.

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Запаси комплектуючих можуть швидко вичерпатися

Російська ракетна промисловість, імовірно, не має великих запасів окремих компонентів. На це вказують дати виготовлення ракет, які окупанти вже застосовували для атак по Україні.

Зокрема, серед засобів ураження, використаних на початку жовтня, виявляли вироби з датою 3 вересня. Такий невеликий проміжок між виготовленням та бойовим застосуванням може свідчити, що російські підприємства працюють без значних проміжних запасів.

За таких умов особливо небезпечним для виробництва стає пошкодження обладнання, яке складно швидко замінити. Криволап оцінив можливі терміни відновлення роботи уражених ліній та обсяг накопичених компонентів.

Якісь запаси є, але я не думаю, що їх більше ніж на місяць. І не думаю, що ці лінії можна відновити швидше, ніж за пару місяців. Будемо дивитися, що там буде– зазначив авіаційний експерт.

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Якщо пошкодження зачепили саме виробництво теплових батарей, наслідки можуть торкнутися одразу кількох типів російських ракет. Наявність готових корпусів, двигунів та інших деталей не дозволить завершити збирання без необхідних джерел живлення.

Криволап звернув увагу, що Сили оборони України дедалі частіше уражають не підприємства остаточного збирання ракет, а заводи, які постачають для них комплектуючі. За його оцінкою, такий підхід уже може впливати на кількість озброєння, яке російська армія здатна використовувати проти України.

Експерт також скептично оцінює заявлені можливості російського військово-промислового комплексу. Він зіставляє повідомлення про виробничі потужності з фактичною інтенсивністю ракетних і безпілотних атак.

Не виходить у них 50 ракет, перероблених із С-300 і С-400, не виходить 60 "Іскандерів", не виходить багато інших ракет, які вони обіцяли. І не виходить 3 тисячі реактивних дронів, про які вони заявляють– наголосив Криволап.

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Водночас експерт наголосив, що інформація української розвідки про максимальні можливості противника необхідна для підготовки до найскладніших сценаріїв. Навіть якщо росіяни не досягають заявлених обсягів виробництва, загроза залишається значною.

Під час окремих атак Росія вже застосовує по 60 – 80 реактивних безпілотників. За оцінкою Криволапа, українська ППО в середньому перехоплює приблизно 70 – 75% таких цілей, а іноді цей показник сягає 80%. Проте навіть 15 влучань за добу можуть завдати серйозних руйнувань, тому зменшення можливостей російського виробництва залишається важливим для захисту України.

Костянтин Криволап про удар по заводу Енергія: дивіться відео