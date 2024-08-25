Сторонник УПЦ МП нардеп Дмитрук сбежал из Украины, – СМИ

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.

По предварительной информации, он незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа. Напомним, что Дмитрук известен своими скандальными высказываниями, в частности он был сторонником УПЦ МП.

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Артем Дмитрук сбежал из Украины

Как сообщают источники УП, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не уезжал. В прошлом году 24 января в 19.41 он вернулся в Украину из Молдовы через ЧП "Маяки-Удобное" автомобилем Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы. Интересно, что все попытки связаться со скандальным нардепом напрасны, его мобильный номер телефона больше не обслуживается.Как пишет издание "Главред", накануне скандальный нардеп "засветился" в Молдове, по предварительной информации, одиозного депутата заметили в полиции Штефан-Воде.

Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Воде, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, видимо, уехал из Молдовы,

– цитирует СМИ источник.

Важно. Еще 17 августа Дмитрук распространил сообщение, в котором критиковал действия ВСУ в Курской области. Он начал распространять пророссийские нарративы, заявляя о якобы "мародерстве" и "издевательствах над гражданскими". Более того, он сравнил украинских защитников с немецкими фашистами.

Также Дмитрук часто был участником драк как в Верховной Раде, так и в Одесском облсовете, выступал против ограничений COVID-19 в начале пандемии и призвал украинцев не вакцинироваться, был против запрета УПЦ МП. Также нардеп защищал и оправдывал действия Николая Тищенко, когда его охрана избила военного в Днепре.