Обращался к Путину: сторонника отделения Закарпатья приговорили к 12 годам
На Закарпатье к 12 годам лишения свободы приговорили сторонника отделения региона. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы "Республика Подкарпатская Русь".
Источник:СБУ
Жителя Закарпатья, который агитировал за принятие решений, которые несут угрозу территориальной целостности страны, осудили по материалам Службы безопасности Украины. Он неоднократно удостоверял российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины.
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По информации пресс-службы СБУ, для реализации своих намерений злоумышленник искал помощи в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций России.
"В начале 2014 года он обратился к президенту России с просьбой провести миротворческую операцию для "восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность", – говорится в сообщении СБУ.
По информации "Суспільного", осужденный – Петр Гецко, уроженец села Кушница, что на Закарпатье.
Какие действия планировал закарпатец
Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по соответствующему факту. В то же время летом 2014 года, находясь в России, мужчина разработал ряд документов, где говорилось о подготовке силового захвата власти на Закарпатье.
Согласно изъятым в ходе обысков "документам", злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте,
– отметили в пресс-службе СБУ.
Также закарпатец планировал блокирование 4 автомобильных и 2 железнодорожных перевалов, а также:
- захват аэропорта;
- создание "временного правительства".
Досудебное следствие установило, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления путем вооруженного отстранения от исполнения полномочий.
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Где находится злоумышленник
Также установили ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий: ими были самопровозглашенные руководители силовых структур и лица, причастные к вербовке.
Причастных привлекли к уголовной ответственности после тщательной проверки. Сейчас сторонника отделения Закарпатья объявили в межгосударственный розыск.
Он скрывается от суда на территории России, из-за чего судебное разбирательство осуществляли в его отсутствие. Сейчас приговор суда вступил в законную силу.
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