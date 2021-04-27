На Закарпатье к 12 годам лишения свободы приговорили сторонника отделения региона. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы "Республика Подкарпатская Русь".

Жителя Закарпатья, который агитировал за принятие решений, которые несут угрозу территориальной целостности страны, осудили по материалам Службы безопасности Украины. Он неоднократно удостоверял российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины.

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По информации пресс-службы СБУ, для реализации своих намерений злоумышленник искал помощи в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций России.

"В начале 2014 года он обратился к президенту России с просьбой провести миротворческую операцию для "восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность", – говорится в сообщении СБУ.

По информации "Суспільного", осужденный – Петр Гецко, уроженец села Кушница, что на Закарпатье.

Какие действия планировал закарпатец

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по соответствующему факту. В то же время летом 2014 года, находясь в России, мужчина разработал ряд документов, где говорилось о подготовке силового захвата власти на Закарпатье.

Согласно изъятым в ходе обысков "документам", злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте,

– отметили в пресс-службе СБУ.

Также закарпатец планировал блокирование 4 автомобильных и 2 железнодорожных перевалов, а также:

захват аэропорта;

создание "временного правительства".

Досудебное следствие установило, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления путем вооруженного отстранения от исполнения полномочий.

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Где находится злоумышленник

Также установили ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий: ими были самопровозглашенные руководители силовых структур и лица, причастные к вербовке.

Причастных привлекли к уголовной ответственности после тщательной проверки. Сейчас сторонника отделения Закарпатья объявили в межгосударственный розыск.

Он скрывается от суда на территории России, из-за чего судебное разбирательство осуществляли в его отсутствие. Сейчас приговор суда вступил в законную силу.