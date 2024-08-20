Об этом сообщила вдова Героя Украины Алина Михайлова в своем интервью.

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"При жизни "Да Винчи" принял бы помощь от фонда Петра Алексеевича? Нет, я могу сказать это искренне и откровенно. Этого не было бы. "Да Винчи" очень сильно эмоционально принял весь этот "трэш", происходивший на тот момент с ним. Из-за того, что желали "Да Винчи" именно сторонники 5-го президента, когда "Да Винчи" взял награду Героя Украины от Зеленского", – рассказывает Алина Михайлова.

Интервью Алины Михайловой: смотрите видео

По словам вдовы, после получения награды из рук Президента на "Да Винчи" и его семью посыпались проклятия и угрозы.

На тот момент угрожали семье Дмитрия, его сестрам, его маме те люди, которые говорили: "Лучше бы он сдох, чем получил эту награду". У него было отчаяние, у него было непонимание, почему так к нему относятся люди, за которых он воюет столько лет,

– отмечает вдова "Да Винчи".

Как сообщалось, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях близ Бахмута, ему было 27 лет. Возле него разорвалась минометная мина, один из обломков попал в шею. 10 марта 2023 года на киевской Площади Независимости собрались тысячи военных и гражданских, которые пришли провести "Да Винчи" в последний путь.