Про це повідомила вдова Героя України Аліна Михайлова у своєму інтерв'ю.

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"За життя "Да Вінчі" прийняв би допомогу від фонду Петра Олексійовича? Ні, я можу сказати це щиро і відкрито. Цього не було б. "Да Вінчі" дуже сильно емоційно прийняв весь цей "треш", який відбувався на той момент з ним. Через те, що бажали "Да Вінчі" саме прихильники 5-го президента, коли "Да Вінчі" взяв нагороду Героя України від Зеленського", – розповідає Аліна Михайлова.

Інтерв'ю Аліни Михайлової: дивіться відео

За словами вдови, після отримання нагороди з рук Президента на "Да Вінчі" та його родину посипались прокльони та погрози.

На той момент погрожували сім'ї Дмитра, його сестрам, його мамі ті люди, які говорили: "Краще б він здох, ніж отримав цю нагороду". У нього був розпач, у нього було нерозуміння, чому так до нього ставляться люди, за яких він воює стільки років,

– зазначає вдова "Да Вінчі".

Як повідомлялось, Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях поблизу Бахмута, йому було 27 років. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию. 10 березня 2023 року на київському Майдані Незалежності зібралися тисячі військових та цивільних, які прийшли провести "Да Вінчі" в останню путь.