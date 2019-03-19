Сторонники Гуайдо взяли под контроль дипмиссии Венесуэла в США

Представители лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого ряд стран Запада признали временным президентом страны, 18 марта взяли под контроль три дипломатических объекты Венесуэлы в США.

Назначеный Гуайдо представитель по делам Венесуэлы в США Карлос Веккьо подчеркнул, что такие шаги были приняты для того, чтобы сохранить активы венесуэльцев в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщило издание DW.

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Представитель Венесуэлы демонстративно снял со стены портрет одиозного президента Николаса Мадуро и заменил его на фотографию Гуайдо.

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил журналистам, что Соединенные Штаты "были рады поддержать эти запросы".

В то же время в Мадуро назвали такие действия "оккупацией" посольств. МИД Венесуэлы в своем заявлении призвал власти США "принять необходимые меры для немедленного прекращения этой насильственной оккупации" дипломатических представительств. В Каракасе считают, что такая передача контроля над дипведомством нарушила международное право на защиту дипломатической собственности.

Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.



Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили "гуманитарку", несколько грузовиков были сожжены.



В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перешли около 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.



Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Его Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила временным президентом. Его признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Однако сам Мадуро уходить с поста не собирается.