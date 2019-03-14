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      Все американские дипломаты выехали из Венесуэлы

      19 Читати новину українською
      Американские дипломаты выехали из Венесуэлы
      Американские дипломаты выехали из Венесуэлы / politeka.net

      Американские работники покинули дипломатические ведомства США, располагающиеся в Венесуэле. Официальной причиной стала угроза жизни дипломатов.

      Государственный секретарь США Майкл Помпео утверждает, что работники дипучреждений США продолжат свою миссию, но уже из других локаций. В частности, будут помогать в организации доставки гуманитарной помощи в страну, говорится в его официальном заявлении.

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      "Я знаю, для них (дипломатов, покинувших Венесуэлу) это сложный момент. Они посвятили себя нашей миссии в поддержку стремлений венесуэльского народа жить в демократии и строить лучшее будущее для своих семей. Они и в дальнейшем будут поддерживать демократических деятелей, которые мужественно сопротивляются тирании", – отметил Помпео.

      Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются решительными в своей поддержке народа Венесуэлы и временного президента Хуана Гуайдо.

      "Мы с нетерпением ждем восстановления нашего присутствия (возврат дипломатов США в страну – 24) после того, как начнется переход к демократии", – добавил он.

      Что происходит в Венесуэле?
      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.

      Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили "гуманитарку", несколько грузовиков были сожжены.

      В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перешли около 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.

      Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Его Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила временным президентом. Его признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Однако сам Мадуро уходить с поста не собирается.

      blog_ava
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      14 марта
      2347
      Теги: Новости политики Новости США Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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