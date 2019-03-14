Всі американські дипломати виїхали з Венесуели

Американські працівники залишили дипломатичні відомства США, що розташовуються у Венесуелі. Офіційною причиною стала загроза життю дипломатів.

Державний секретар США Майкл Помпео переконує, що працівники дипустанов США продовжать свою місію, але вже з інших локацій. Зокрема, допомагатимуть в організації доставки гуманітарної допомоги в країну, йдеться в його офіційній заяві.

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"Я знаю, для них (дипломатів, які залишили Венесуелу) це складний момент. Вони присвятили себе нашій місії на підтримку прагнень венесуельського народу жити в демократії і будувати краще майбутнє для своїх сімей. Вони й надалі підтримуватимуть демократичних діячів, які мужньо опираються тиранії", – зазначив Помпео.

Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати залишаються рішучими у своїй підтримці народу Венесуели та тимчасового президента Хуана Гуайдо.

"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення нашої присутності (повернення дипломатів США у країну – 24) після того, як почнеться перехід до демократії", – додав він.

Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордони з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили "гуманітарку", кілька вантажівок були спалені.



В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до більш ніж 25 осіб. Водночас, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Його Національна асамблея Венесуели проголосила тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Проте сам Мадуро йти з посади не збирається.