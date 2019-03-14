У Венесуелі з кранів потекла вода з нафтою: моторошні фото і відео

Венесуельці нині переживають наслідки тижневої відсутності світла у країні. Спочатку були перебої у водопостачанні, а зараз з кранів тече чорна вода. Місцеві переконані, що такого кольору вона набула через домішки нафти.

Що сталось? У 23 з 25 штатів Венесуели сталося масштабне відключення електрики 7 березня через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни. Окрім того, припинили роботу венесуельський міжнародний аеропорт Майкетія та кілька ліній метро. Проблеми з електрикою обіцяли усунути за три години, проте так швидко цього не вдалося зробити. 11 березня Національна асамблея Венесуели оголосила про введення в країні режиму надзвичайного стану. Представники режиму Мадуро заявляють, що в окремих районах елекрику вдалося подати 12 березня, масово відновлювати електропостачання почали 13 березня.

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Що далі? Коли електропостачання відновили, з'явилась і вода. Але не звичайна, а чорна і смердюча. Венесуельці викладають у соцмережах фото і відео із забрудненою нафтою водою, яка тече з кранів у їхніх домівках.

Які наслідки? Очевидно, у країні поглиблюватиметься гуманітарна криза. Якщо раніше людям не вистачало їжі, то тепер не вистачатиме і води, якщо проблему фільтрації води після аварії на ГЕС не усунуть найближчим часом. За словами місцевих, вода, яку підвозять у бутлях, жахливої якості і непридатна до споживання, пише The Sun.

У венесуелі з кранів тече чорна вода: дивіться фото

Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордони з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили "гуманітарку", кілька вантажівок були спалені.



В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до більш ніж 25 осіб. Водночас, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Його Національна асамблея Венесуели проголосила тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Проте сам Мадуро йти з посади не збирається.