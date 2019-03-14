В Венесуэле из кранов потекла вода с нефтью: жуткие фото и видео

Венесуэльцы сейчас переживают последствия недельного отсутствия света в стране. Сначала были перебои в водоснабжении, а сейчас из кранов течет черная вода. Местные убеждены, что такого цвета она приобрела из-за примесей нефти.

Что случилось? В 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны. Кроме этого, прекратили работу венесуэльский международный аэропорт Майкетия и несколько линий метро. Проблемы с электричеством обещали устранить за три часа, однако так быстро этого сделать не удалось. 11 марта Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения. Представители режима Мадуро заявляют, что в отдельных районах елекрику удалось подать 12 марта, массово восстанавливать электроснабжение начали 13 марта.

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Что дальше? Когда электроснабжение восстановили, появилась и вода. Но не обычная, а черная и вонючая. Венесуэльцы выкладывают в соцсетях фото и видео с загрязненной нефтью водой, которая течет из кранов в их домах.

Какие последствия? Очевидно, в стране будет углубляться гуманитарный кризис. Если раньше людям не хватало еды, то теперь не хватит и воды, если проблему фильтрации воды после аварии на ГЭС не устранят в ближайшее время. По словам местных, вода, которую привозят в бутылях, ужасного качества и непригодна к употреблению, пишет The Sun.

В венесуэле из кранов течет черная вода: смотрите фото

Что происходит в Венесуэле?

Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – пищи, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек.



Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили "гуманитарку", несколько грузовиков были сожжены.



В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перебежали около 160 силовиков, которые не пожелали подчиняться приказам Мадуро.



Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Его Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Однако сам Мадуро уходить с должности не собирается.