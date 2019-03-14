19:52
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Венесуэле из кранов потекла вода с нефтью: жуткие фото и видео

      99 Читати новину українською
      В Венесуэле из кранов течет черная вода
      В Венесуэле из кранов течет черная вода / Screenshot

      Венесуэльцы сейчас переживают последствия недельного отсутствия света в стране. Сначала были перебои в водоснабжении, а сейчас из кранов течет черная вода. Местные убеждены, что такого цвета она приобрела из-за примесей нефти.

      Что случилось? В 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны. Кроме этого, прекратили работу венесуэльский международный аэропорт Майкетия и несколько линий метро. Проблемы с электричеством обещали устранить за три часа, однако так быстро этого сделать не удалось. 11 марта Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения. Представители режима Мадуро заявляют, что в отдельных районах елекрику удалось подать 12 марта, массово восстанавливать электроснабжение начали 13 марта.

      Читайте также: Блэкаут в Венесуэле: причины кризиса и к чему тут Россия

      Что дальше? Когда электроснабжение восстановили, появилась и вода. Но не обычная, а черная и вонючая. Венесуэльцы выкладывают в соцсетях фото и видео с загрязненной нефтью водой, которая течет из кранов в их домах.

      Какие последствия? Очевидно, в стране будет углубляться гуманитарный кризис. Если раньше людям не хватало еды, то теперь не хватит и воды, если проблему фильтрации воды после аварии на ГЭС не устранят в ближайшее время. По словам местных, вода, которую привозят в бутылях, ужасного качества и непригодна к употреблению, пишет The Sun.

      В венесуэле из кранов течет черная вода: смотрите фото

      Что происходит в Венесуэле?
      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – пищи, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек.

      Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили "гуманитарку", несколько грузовиков были сожжены.

      В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перебежали около 160 силовиков, которые не пожелали подчиняться приказам Мадуро.

      Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Его Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Однако сам Мадуро уходить с должности не собирается.

       

      blog_ava
      5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
      сегодня
      2234
      Теги: Экология Венесуэла
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      сегодня , 19:30 Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      Сергій Лещенко 41
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сегодня , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 392
      Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      сегодня , 18:58 Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      Яніна Ткачук 89
      Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      сегодня , 18:00 Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      Інна Жолобович 287
      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      сегодня , 17:30 Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      Віталій Шабунін 150
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук