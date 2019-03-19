Прихильники Гуайдо взяли під контроль дипмісії Венесуели у США

Представники лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якого низка країн Заходу визнали тимчасовим президентом країни, 18 березня взяли під контроль три дипломатичних об'єкти Венесуели в США.

Призначений Гуайдо представником у справах Венесуели у США Карлос Веккьо наголосив, що такі кроки були прийняті для того, щоб зберегти активи венесуельців у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомило видання DW.

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Представник Венесуели демонстративно зняв зі стіни портрет одіозного президента Ніколаса Мадуро і замінив його на фотографію Гуайдо.

Представник Держдепартаменту США Роберт Палладіно заявив журналістам, що Сполучені Штати "були раді підтримати ці запити".

Водночас у Мадуро назвала такі дії "окупацією" посольств. МЗС Венесуели в своїй заяві закликало владу США "вжити необхідних заходів для негайного припинення цієї насильницької окупації" дипломатичних представництв. У Каракасі вважають, що така передача контролю над дипвідомством порушила міжнародне право на захист дипломатичної власності.

Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордони з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили "гуманітарку", кілька вантажівок були спалені.



В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до більш ніж 25 осіб. Водночас, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Його Національна асамблея Венесуели проголосила тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Проте сам Мадуро йти з посади не збирається.