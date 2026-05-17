Почти 1000 километров от фронта: Силы беспилотных систем поразили вражеский корабль в Дагестане

Силы беспилотных систем ВСУ ударили по пограничному сторожевому кораблю врага в Дагестане. Также под атаку попали ЗРК "Тор", узел стратегической связи Черноморского флота России и ряд других объектов оккупантов.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Что удалось поразить СБС 16 и 17 мая?

"Мадяр" отметил, что в течение ночей 16 и 17 мая в оперативной глубине Птицы СБС нанесли 186 огневых поражений по 46 военным целям и объектам на территории России, а также в ВОТ Крым и оккупированных частях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

В частности, среди пораженных целей были:

Пограничный сторожевой корабль проекта 10410, населенный пункт Каспийск, Дагестан, Россия;

ЗРК "Тор-М2", населенный пункт Западное, Луганская область;

Узел стратегической защищенной связи Черноморского флота военно-морского флота России, населенный пункт Мирный, АР Крым;

Поезд с горюче-смазочными материалами, населенный пункт Федоровка, Донецкая область;

Портовые краны, город Бердянск, Запорожская область;

Собрание руководящего состава 2-го саперного батальона 91-го саперного полка России, город Шахтерск, Донецкая область;

Командный пункт 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии России, город Покровск, Донецкая область;

Пункт управления БпЛА и склад материально-технического обеспечения врага, населенный пункт Селидово, Донецкая область

Командный пункт 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии России, населенный пункт Бунге, Донецкая область

Телекоммуникационные башни, Запорожская область;

На кадрах, которые обнародовал командующий СБС, видно, как корабль во время движения по воде пытается отстреливаться от беспилотника, но украинский дрон смог приблизиться и поразить цель. Корабль поразили примерно в 986 километрах от линии боевого соприкосновения.

Пораженный сторожевой корабль россиян и другие цели в России и на ВОТ 16 и 17 мая

По словам "Мадяра", удары были выполнены при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Что известно о кораблях проекта 10410?

Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 "Светлячок" – это небольшие быстрые патрульные корабли, которые использует пограничная служба ФСБ России.

Разработчик – судостроительная фирма "Алмаз" (Россия, город Санкт-Петербург). Строились они на ОАО "Восточная верфь" (город Владивосток) и Ярославском судостроительном заводе (город Ярославль).

Эти корабли предназначены для охраны морской границы, контроля судов в прибрежной экономической зоне, защиты портовой инфраструктуры, борьбы с диверсионными группами и реагирования на воздушные и надводные угрозы в прибрежных водах.



По размерам это относительно компактные корабли – около 50 метров длиной, со скоростью до 30 – 32 узлов, экипажем примерно 28 человек и автономностью до 10 суток в море.

Несмотря на небольшие размеры, они имеют довольно серьезное вооружение для своего класса: 76-миллиметровую корабельную пушку, 30-миллиметровые автоматические пушки, зенитные ракеты ближнего действия, пулеметы и гранатометы, а также средства для борьбы с подводными целями. Могут использовать ракеты к советскому ЗРК "Игла".

Фактически это универсальные пограничные патрульные корабли, которые сочетают функции охраны, обороны и быстрого реагирования в прибрежной зоне.

Кстати, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил в эфире 24 Канала, что Украина в целом выиграла у россиян морскую битву. Ведь флот оккупантов не может выполнять военные задачи, учитывая небольшое количество кораблей.

Когда еще Силы обороны поражали вражеские суда раньше?

В России ночью 15 мая целью украинских дронов стали малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск". Это в Дагестане, что за почти тысячу километров от линии фронта.

До этого 7 мая также в Каспийске ВСУ поразили малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который мог запускать ракеты "Калибр".