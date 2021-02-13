Британские археологи предположили, что Стоунхендж древние люди могли перенести из Уэльса. Там обнаружили площадку со следами, которые очень напоминают очертания легендарного Стоунхенджа.

В валлийском графстве Пембрукшире ученые нашли останки древнего комплекса Ваун-Маун. Он расположен на холмах Пресели. Со Стоунхенджем их разделяет всего 240 километров.

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Очертания круглой каменной постройки в Ваун-Маун своим диаметром (110 метров) фактически совпадают с диаметром Стоунхенджа.

Кроме того, и Ваун-Маун, и Стоунхендж устанавливали, ориентируясь на место, где в настоящее время летнего солнцестояния восходит солнце. Этот день для древних народов Великобритании был священным. Кельты тогда праздновали Лету – один из праздников Колеса года.

Еще одним аргументом археологи считают серо-голубой песчаник. Именно с этого каменного материала сделаны камни Ваун-Мауна и монолиты Стоунхенджа. Залежи серо-голубого песчаника находят в холмах Пресели.

Вблизи Стоунхенджа не было каменоломен. За годы ученые пытались понять, с какой местности древние люди доставили монолиты для святыни.

Сейчас от Ваун-Мауна остались только 4 мегалита. Возможно, когда-то древние жители Великобритании построили там святыню. Потом переселились в новые земли и забрали с собой Стоунхендж.

Обратите внимание! Гипотезу, что камни Стоунхенджа добывали в валлийском графстве Пембрукшире, британский геолог Герберт Томас выдвинул еще в 1929-х годах.

Археологической экспедицией руководил профессор Университетского колледжа Лондона Майкл Пирсон. Он рассказал, что во времена неолита район Пресели плотно заселяли люди.

Создается впечатление, что потом они просто взяли и исчезли. Вероятно, что большая часть населения мигрировала, прихватив с собой камни – символ идентичности,

– сказал Пирсон.

Ученые установили, что Стоунхенджу – примерно 4500 лет. Возраст Ваун-Мауна – 5400 лет. Итак, на своей начальной локации Стоунхендж мог простоять лишь 900 лет.

Кроме того, анализы ДНК из древних захоронений подтверждают: в древности люди из Уэльса переселились в графство Уилтшир. Именно там расположен Стоунхендж.

Современные достижения археологов свидетельствуют, что, возможно, человечество наконец приблизилось к разгадке древней тайны магического Стоунхенджа.