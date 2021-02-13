Нове слово у древній легенді: Стоунхендж могли перенести з Уельсу
Британські археологи припустили, що Стоунхендж древні люди могли перенести з Уельсу. Там виявили майданчик зі слідами, які дуже нагадують обриси легендарного Стоунхенджу.
Джерело:Antiquity
У валлійському графстві Пембрукшир вчені знайшли рештки древнього комплексу Ваун-Маун. Він розташований на пагорбах Преселі. Зі Стоунхенджем їх розділяє лише 240 кілометрів.
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Обриси круглої кам'яної споруди у Ваун-Маун своїм діаметром (110 метрів) фактично збігаються з діаметром Стоунхенджу.
Окрім того, і Ваун-Маун, і Стоунхендж встановлювали, орієнтуючись на місце, де у час літнього сонцестояння сходить сонце. Цей день для древніх народів Великої Британії був священним. Кельти тоді святкували Літу – одне зі свят Колеса року.
Ще одним аргументом археологи вважають сіро-блакитний піщаник. Саме з цього кам'яного матеріалу зроблені камені Ваун-Мауну та моноліти Стоунхенджа. Поклади сіро-блакитного піщаника знаходять у пагорбах Преселі.
Поблизу Стоунхенджу не було каменоломень. Упродовж років вчені намагалися зрозуміти, з якої місцини древні люди доставили моноліти для святині.
Наразі від Ваун-Мауну залишилися лише 4 мегаліти. Можливо, колись древні жителі Великої Британії звели там святиню. А тоді переселилися у нові землі і забрали з собою Стоунхендж.
Археологічною експедицією керував професор Університетського коледжу Лондона Майкл Пірсон. Він розповів, що за часів неоліту район Преселі щільно заселяли люди.
Складається враження, що потім вони просто взяли і зникли. Ймовірно, що велика частина населення мігрувала, прихопивши з собою камені – символ ідентичності,
– зауважив Пірсон.
Вчені встановили, що Стоунхенджу – приблизно 4500 років. Вік Ваун-Мауну – 5400 років. Отже, на своїй початковій локації Стоунхендж міг простояти лише 900 років.
Окрім того, аналізи ДНК зі стародавніх поховань підтверджують: у давнину люди з Уельсу переселилися у графство Вілтшир. Саме там розташований Стоунхендж.
Сучасні здобутки археологів свідчать, що, можливо, людство нарешті наблизилося до розгадки древньої таємниці магічного Стоунхенджу.
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