ДТЭК может выводить за границу миллионы долларов: в компании опровергают

Весной на сайте компании АО "ДТЭК Одесские электросети" появился интересный документ – протокол собрания акционеров. На собрании было принято решение вывести на счета компании, зарегистрированной в Нидерландах, более 100 миллионов долларов.

Другие подразделения ДТЭК в Украине вообще не обнародовали результаты собраний публично, однако наши источники подтвердили, что такая же сумма фигурирует в каждом тексте собраний акционеров по всей стране. Таким образом, можно констатировать, что ДТЭК приступил к массовому выводу валюты из Украины, информирует 24 Канал.

Куда именно выводят средства

Согласно документу, акционеры дали согласие на щедрый перевод средств компании DTEK GROUP BV, зарегистрированной в Нидерландах, а также другим юридическим лицам, у которых компания владеет корпоративными правами. АО "ДТЭК Одесские электросети" выкупили у DTEK GROUP BV облигации на сумму 20 миллионов долларов.

Еще 100 миллионов долларов одесская компания передала "голландцам" как финансовую помощь. Кроме того, остальные 100 миллионов долларов временно доступных средств акционеры "Одесских электросетей" решили разместить в АО "Первый украинский международный банк". К слову, государство, владеющее 25% акций, стабильно голосует против таких решений.

Протокол собрания акционеров АО "ДТЭК Одесские электросети" / Скриншоты

ДТЭК надеется получить от госбанков Украины почти 5 миллиардов гривен

На фоне военного положения, активного участия народа и экономики страны в поддержке армии вывод таких крупных валютных активов выглядит довольно странно. Более того, эти финансовые операции происходят на фоне заявлений материнской компании "ДТЭК Энерго" о бедном положении и нехватке средств не только на восстановление поврежденного обстрелами оборудования, но и на плановые ремонты.

Из-за повреждений от атак в конце прошлого осенне-зимнего периода было недоступно 1,4 гигаватта мощностей тепловой генерации "ДТЭК". На их восстановление нужно минимум семь миллиардов гривен. В условиях войны – объемы колоссальные, поэтому для покрытия такой огромной суммы рассчитываем, прежде всего, на кредитную программу от правительства,

– цитируют генерального директора компании Ильдара Салеева украинские СМИ.

"ДТЭК Энерго" надеется получить от государственных банков Украины почти 5 миллиардов гривен по программе льготного кредитования "5-7-9%". По словам Ильдара Салеева, большую часть кредитных средств, а именно – 3,5 миллиарда гривен, потратят на плановый ремонт ТЭС.

Это гендиректор объясняет тем, что собственная прибыль компании была израсходована на ремонт станций, расположенных вблизи зоны боевых действий. Отметим, что банки не спешат кредитовать такие рискованные инвестиции.

На некоторых станциях очень много разрушений или они расположены близко к зоне боевых действий, поэтому банки не желают кредитовать. Но ведь нужно привлекать ресурс, чтобы такое оборудование могло работать и поддерживать энергосистему в отопительный сезон. В результате, теперь нам не хватает средств на плановые ремонты,

– отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго".

В то же время он добавил, что текущая ремонтная кампания вырастет в стоимости в 1,5 раза. Причиной этого Салеев назвал необходимость глубинных ремонтов ТЭС из-за их усиленной работы в прошлом отопительном сезоне, и инфляцию, которая прибавила к стоимости 25 – 30%.

Что говорят в ДТЭК

Там называют информацию – очередной российской информатакой против энергетиков с целью сорвать подготовку энергосистемы к зиме.

"У этих обвинений нет ничего общего с реальностью и они являются элементом российской информационной атаки. Призываем украинские СМИ и другие медиа-ресурсы не участвовать в распространении враждебной пропаганды, направленной против энергетики и страны в целом", – отмечают в ДТЭК.

В компании отмечают, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства, строго выполняя все правила и ограничения НБУ. Основная цель финансовых операций внутри компаний группы ДТЭК – обеспечить оперативное финансирование ремонтно-восстановительных работ. Перевод средств осуществляется исключительно между украинскими компаниями.

Принятие решения о проведении подобных операций – стандартная процедура в системе корпоративного управления, регулярно применяемая в течение последних 10 лет.

Все имеющиеся свободные средства компания ДТЭК направляет на подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду и ликвидацию последствий российского ракетного террора. В частности, в 2023 году в ремонты энергоблоков ТЭС уже инвестировано более 2 миллиардов гривен, в ремонты электросетей – более 3,7 миллиарда гривен. Готовясь к зиме, ДТЭК уже ввел в работу 15 из 27 запланированных в этом году угольных рядов. Несмотря на войну в 2023 году, компания ввела в эксплуатацию Тилигульскую ВЭС, обеспечив дополнительным объемом генерации энергосистему страны. В ее строительство было инвестировано 8 миллиардов гривен.

"Также подчеркиваем, что ДТЭК никогда не получал никакого бюджетного финансирования. Программа кредитования 5-7-9% дает возможность получить финансовые ресурсы, которые обязательно будут возвращены в соответствии с условиями кредитного договора", – добавили в компании.

Это уже не первая российская информационная атака против украинских энергетиков и компании ДТЭК. В ДТЭК говорят, что делают все возможное для подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду и продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины.