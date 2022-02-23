Об этом в эфире 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин. В ответ на вопрос о том, насколько новые санкции отягощают российскую экономику, он сказал: "Я бы назвал этот блок еще не столь тяжелым или критическим, чем то, что может быть, если Россию отключат от системы электронных платежей SWIFT".

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По мнению эксперта, сейчас речь идет о первом подходе к серьезным санкциям. У американцев и европейцев есть куда дальше двигаться, если Россия продолжит свою агрессивную политику.

Альтернативы SWIFT нет, – Пендзин

Олег Пендзин сказал, что нет альтернативы системы электронных платежей SWIFT.

"SWIFT – это очень серьезный удар по российской экономике. Да, потом его можно будет нивелировать введением альтернативных систем электронных платежей, но это очень долгий период. Россия к тому моменту успеет стать банкротом", – пояснил экономист.

Соответствующие санкции против России могут быть и ударом по Европе и США, поэтому они очень осторожны. Но еще больше, по мнению эксперта, они боятся, что Россия не остановится на границах Украины и пойдет дальше, на территории НАТО.

Поэтому когда будет перевешивать страх Третьей мировой, думаю, что отключение России от SWIFT будет как раз тем шагом, на который пойдет Запад и США. Все будет зависеть от того, как далеко уйдет Россия в своих агрессивных намерениях против Украины. Олег Пендзин Экономист

Олег Пендзин об отключении России от SWIFT: смотрите видео

Санкции против России: коротко

После решения Владимира Путина признать боевиков на оккупированном Донбассе на Россию свалились санкции. 22 февраля об ответном шаге сообщили в США.

Экономические санкции против России введет и Канада. Они будут касаться финансовых операций с боевиками и российских банков.

В то же время, под санкции Великобритании попали российские банки и олигархи.

Санкции против России / Инфографика 24 канала