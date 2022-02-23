Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. У відповідь на питання про те, наскільки нові санкції обтяжують російську економіку, він сказав: "Я б назвав цей блок ще не настільки важким чи критичним, ніж те, що може бути, якщо Росію відключать від системи електронних платежів SWIFT".

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На думку експерта, наразі мовиться про перший підхід до серйозних санкцій. В американців та європейців є куди далі рухатися, якщо Росія продовжить свою агресивну політику.

Альтернативи SWIFT нема, – Пендзин

Олег Пендзин сказав, що наразі нема альтернативи системи електронних платежів SWIFT.

"SWIFT – це надзвичайно серйозний удар по російській економіці. Так, потім його можна буде нівелювати введенням альтернативних систем електронних платежів, але це дуже довгий період. Росія до того моменту встигне стати банкрутом", – пояснив економіст.

Відповідні санкції проти Росії можуть бути й ударом по Європі та США, тому вони надзвичайно обережні. Але ще більше, на думку експерта, вони бояться того, що Росія не зупиниться на кордонах України і піде далі, на території НАТО.

Тому коли буде переважувати страх Третьої світової, думаю, що відключення Росії від SWIFT буде якраз тим заходом, на який піде Захід та США. Все залежатиме від того, наскільки далеко піде Росія у своїх агресивних намірах проти України. Олег Пендзин Економіст

Олег Пендзин про відключення Росії від SWIFT: дивіться відео

Санкції проти Росії: коротко

Після рішення Володимира Путіна визнати бойовиків на окупованому Донбасі на Росію звалилися санкції. 22 лютого про відповідний крок повідомили у США.

Економічні санкції проти Росії запровадить й Канада. Вони стосуватимуться фінансових операцій із бойовиками та російських банків.

Водночас під санкції Великої Британії потрапили російські банки та олігархи.

Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу