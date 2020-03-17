Страх депортация. Как действовать иммигрантам без документов, если заболели

В рамках усиления борьбы с пандемией на прошлой неделе правительство США приняло законопроект, который позволяет американцам среди прочего получить доступ к бесплатным тестов на коронавирус, выплат по безработице и взять оплачиваемый больничный.

Що це означає для іммігрантів без легального статусу?

Стурбованість щодо втрати щоденного статку або страх депортації може завадити "нелегалам" звернутися за медичною допомогою, якщо вони захворіли на коронавірус. Однак у данній ситуації наслідки можуть бути дуже серйозними.

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У Нью-Йорку, місті-притулку, після оголошення надзвичайної ситуації губернатор та мер запевнили мешканців міста, що боятися депортації не потрібно.

Хоча це може здатися страшним, у нас найкраща система охорони здоров'я в країні. Наші лікарні НЕ запитують про статус документів, і ми НІКОЛИ не відмовлятимемо тим, кому це (лікування) не по кишені,

– заявив мер Де Блазіо у себе в Твіттері.

This could be our new reality for months and it's on all of us to contribute to ending this crisis. We can change the trajectory of COVID-19, starting with common sense hygiene for ourselves and helping to protect seniors and people with chronic health conditions from exposure. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 11, 2020

Це означає, що мережа медичних закладів охорони здоров'я в Нью-Йорку не передаватиме персональну інформацію пацієнта Національній імміграційній службі, надаватиме медичну допомогу незалежно від відсутності медичної страховки та здатності оплатити послуги.

Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка навіть розробив веб-сайт, зокрема українською, де люди зможуть дізнатися про останню інформацію щодо коронавірусу.

Оскільки Служба імміграційного і митного контролю США за президенства Дональда Трампа збільшила кількість рейдів в Нью-Йорку та інших містах-притулках, захисники прав людини закликають Трампа визначити лікарні та інші "чутливі зони", які не підлягатимуть імміграційним процедурам.

Депортаційні рейди, зазвичай, припиняються під час національних катастроф або криз окрім наявності "виняткових обставин". Нагадаємо, що Дональд Трампа оголосив надзвичайний стан по всій країні через пандемію.

Імміграційні чиновники обіцяють не проводити "рейди" у лікарнях під час кризи.

"Люди, які шукають лікування від вірусу, повинні продовжувати це робити без страху чи вагань", – заявив представники служби ICE в електронному листі минулого тижня до маямської газети Маямі Геральд. "Протилежні твердження є хибними і викликають непотрібний страх у громадах".

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Близько двох десятків лікарень Південної Флориди сказали журналістам Маямі Геральд, що повідомляти імміграційні служби про "нелегальних" пацієнтів не входить до їхньої практики.

Відповідно до Закону про невідкладне медичне лікування та активну працю, всі лікарні зобов'язані проводити обстеження та надання медичної допомоги будь-якій особі, яка прибула до відділення екстреної допомоги, незалежно від статусу імміграції. Усі пацієнти також захищені федеральними та державними законами про конфіденційність, тобто лікарня не має права сповіщати імміграційні органи.

Автор: Ілона Войтович

Джерело: Голос Америки