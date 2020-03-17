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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Страх депортація. Як діяти іммігрантам без документів, якщо захворіли

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      Що робити іммігрантам без документів, якщо захворіли на до Covid-19 / AP

      У рамках посилення боротьби із пандемією минулого тижня уряд США ухвалив законопроєкт, який дозволяє американцям серед іншого отримати доступ до безкоштовних тестів на коронавірус, виплат по безробіттю та взяти оплачуваний лікарняний.

      Що це означає для іммігрантів без легального статусу?

      Стурбованість щодо втрати щоденного статку або страх депортації може завадити "нелегалам" звернутися за медичною допомогою, якщо вони захворіли на коронавірус. Однак у данній ситуації наслідки можуть бути дуже серйозними.

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      У Нью-Йорку, місті-притулку, після оголошення надзвичайної ситуації губернатор та мер запевнили мешканців міста, що боятися депортації не потрібно.

      Хоча це може здатися страшним, у нас найкраща система охорони здоров'я в країні. Наші лікарні НЕ запитують про статус документів, і ми НІКОЛИ не відмовлятимемо тим, кому це (лікування) не по кишені,
      – заявив мер Де Блазіо у себе в Твіттері.

      Це означає, що мережа медичних закладів охорони здоров'я в Нью-Йорку не передаватиме персональну інформацію пацієнта Національній імміграційній службі, надаватиме медичну допомогу незалежно від відсутності медичної страховки та здатності оплатити послуги.

      Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка навіть розробив веб-сайт, зокрема українською, де люди зможуть дізнатися про останню інформацію щодо коронавірусу.

      Оскільки Служба імміграційного і митного контролю США за президенства Дональда Трампа збільшила кількість рейдів в Нью-Йорку та інших містах-притулках, захисники прав людини закликають Трампа визначити лікарні та інші "чутливі зони", які не підлягатимуть імміграційним процедурам.

      Депортаційні рейди, зазвичай, припиняються під час національних катастроф або криз окрім наявності "виняткових обставин". Нагадаємо, що Дональд Трампа оголосив надзвичайний стан по всій країні через пандемію.

      Імміграційні чиновники обіцяють не проводити "рейди" у лікарнях під час кризи.

      "Люди, які шукають лікування від вірусу, повинні продовжувати це робити без страху чи вагань", – заявив представники служби ICE в електронному листі минулого тижня до маямської газети Маямі Геральд. "Протилежні твердження є хибними і викликають непотрібний страх у громадах".

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      Близько двох десятків лікарень Південної Флориди сказали журналістам Маямі Геральд, що повідомляти імміграційні служби про "нелегальних" пацієнтів не входить до їхньої практики.

      Відповідно до Закону про невідкладне медичне лікування та активну працю, всі лікарні зобов'язані проводити обстеження та надання медичної допомоги будь-якій особі, яка прибула до відділення екстреної допомоги, незалежно від статусу імміграції. Усі пацієнти також захищені федеральними та державними законами про конфіденційність, тобто лікарня не має права сповіщати імміграційні органи.

      Автор: Ілона Войтович
      Джерело: Голос Америки

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Іммігранти Новини США Публікації Новини політики
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