Именно Россия станет причиной массового голода в мире. Таково заявление Украины на сессии Всемирной торговой организации, которая была посвящена глобальной продовольственной безопасности.

Глобальная угроза

В следующем году мировое производство зерновых, по прогнозам Международного зернового совета, составит 790 миллионов тонн. Это – глобальный дефицит. Впервые за десятилетие.

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Единственный способ избежать – беспрепятственный экспорт украинской продукции. 60 миллионов тонн украинского экспорта – то, чего критически не будет хватать миру.

Речь идет не о высоких ценах или осложненном доступе к пище, речь идет о массовом голоде в странах "третьего мира".

Около 160 стран в Женеве имели возможность высказать свою позицию и видение путей разрешения продовольственного кризиса.

Преступление

Наша позиция была проста. Россия не в первый раз создает искусственный голод. Мир не знает, но мы напомнили уважаемой публике о Голодоморе в Украине 1932 – 33 годов. Страна-бензоколонка несет смерть.

Украина подчеркнула: единственным возможным способом предотвратить глобальный дефицит продовольствия является прекращение войны и вывод российских войск со всей территории Украины.

В то же время досадно, что только страны условного англо-саксонского мира называют вещи своими именами: войну войной, Россию – страной-террористом, а причиной продовольственного кризиса – российскую оккупацию и блокировку украинских портов.

Страны Африки предпочитают слова "сетьюэйшн", "челенджес" и как-то оно так само произошло, что цены на зерно взлетели к небесам. Все поел проклятый долгоносик… Это страх перед Россией или неспособность понять причинно-следственные связи – мне лично неизвестно. Но очевидно, что задач на международном фронте еще много.