Страна извне: что известно о первой Британско-украинской миссии на Луну

Команда медиаорганизации Ukraїner провела экспедицию в Великобритании, исследуя украинское сообщество. Ее результатом стала серия из четырех историй, вошедшая в цикл "Страна извне".

Третья история рассказывает о Британско-украинской миссии на Луну. Благодаря британской компании Spacebit и ее основателю украинцу Павлу Танасюку Украина станет участницей этого великого космического события.

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"Я верю в будущий потенциал коммерциализации космоса. Я верю в то, что люди будут иметь производство не только на Земле, но и в космосе", – отметил Танасюк.

В будущем люди будут путешествовать в космос как туристы, как люди, которые там работают. Это не будет чем-то особенным, это станет частью экосистемы Земли,

– поделился Танасюк.

Спустя более 50 лет после первой высадки человека на Луну NASA планирует повторить миссию, отправив первую женщину и мужчину в рамках программы "Артемида" в этом десятилетии.

Сначала туда запустят луноходы и специальные датчики для исследования свойств поверхности и атмосферы, чтобы высадка и пребывание астронавтов на Луне прошли успешно.

Что такое ​Asagumo? Это первый аппарат, сделанный в Великобритании, который доставят именно на поверхность Луны. Его полет запланирован на 2022 год. Asagumo сначала будет передавать все измерения и фото модуля через Wi-Fi, а тот уже будет направлять данные на Землю в комнату управления полетом, которая будет располагаться в Киеве.

Именно компания Spacebit станет участником исследовательской части программы. Для этого она разрабатывает луноход на ногах Asagumo.

Место приема данных Танасюк выбрал не случайно, ведь сенсор для измерения уровня радиации на луноходе производили в Украине. Так британская миссия на месяц постепенно становится Британско-украинской.

Кто присоединился к проекту

Несмотря на успешные космические разработки украинских инженеров, Танасюк решил искать на родине партнеров для осуществления миссии. Так к проекту присоединились:

конструкторское бюро "Южное" в Днепре;

львовское предприятие-разработчик систем радиационного контроля "Спарринг-Вист Центр";

киевский завод "Меридиан" имени Королева;

днепровская компания по производству титановых продуктов "ТитанЕра".

В рамках первой миссии на Луне установят титановый флаг Украины в память о вкладе государства в международную космическую деятельность.

Первая британско-украинская миссия на Луну / Фото Кати Акварельной, Константина Гузенко, Ukraїner

Возрождение потенциала Украины в космонавтике

Никто не может предсказать, какими будут результаты обеих миссий, однако это большое событие для Великобритании и Украины. Танасюк вернулся к своей стартовой точке – Украине, чтобы возродить ее потенциал в космонавтике, которым она раньше славилась.

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По его мнению, государства не могут работать в космосе в одиночестве, как это было раньше, поэтому британская компания Spacebit со временем откроет филиал в Украине, чтобы объединить силы двух потенциально сильных космических стран.

"Я считаю, что именно на пересечении разных культур, на пересечении различных технологий мы можем сделать какие-то интересные изобретения. То есть это объединяет разные таланты.

Например, в Великобритании лучше разрабатывают электронику, у нас (в Украине) лучшие программисты. Почему бы им не работать вместе над созданием спутника?", – сказал Танасюк.

Больше о британско-украинской миссии на Луну: смотрите видео

Проект "Антропологически-этнографическая экспедиция Ukraїner: Украинцы в Великобритании" реализован в рамках программы "Культура перемен" при поддержке Украинского культурного фонда (Украина) и Британского Совета (Великобритания).

Напомним, в 2020 году команда Ukraїner провела экспедицию в Германии.