Страна извне: что известно о первой Британско-украинской миссии на Луну
Источник:Ukraїner
Команда медиаорганизации Ukraїner провела экспедицию в Великобритании, исследуя украинское сообщество. Ее результатом стала серия из четырех историй, вошедшая в цикл "Страна извне".
Третья история рассказывает о Британско-украинской миссии на Луну. Благодаря британской компании Spacebit и ее основателю украинцу Павлу Танасюку Украина станет участницей этого великого космического события.
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"Я верю в будущий потенциал коммерциализации космоса. Я верю в то, что люди будут иметь производство не только на Земле, но и в космосе", – отметил Танасюк.
В будущем люди будут путешествовать в космос как туристы, как люди, которые там работают. Это не будет чем-то особенным, это станет частью экосистемы Земли,
– поделился Танасюк.
Спустя более 50 лет после первой высадки человека на Луну NASA планирует повторить миссию, отправив первую женщину и мужчину в рамках программы "Артемида" в этом десятилетии.
Сначала туда запустят луноходы и специальные датчики для исследования свойств поверхности и атмосферы, чтобы высадка и пребывание астронавтов на Луне прошли успешно.Отметим! Именно компания Spacebit станет участником исследовательской части программы. Для этого она разрабатывает луноход на ногах Asagumo.
Что такое Asagumo?Это первый аппарат, сделанный в Великобритании, который доставят именно на поверхность Луны. Его полет запланирован на 2022 год. Asagumo сначала будет передавать все измерения и фото модуля через Wi-Fi, а тот уже будет направлять данные на Землю в комнату управления полетом, которая будет располагаться в Киеве.
Место приема данных Танасюк выбрал не случайно, ведь сенсор для измерения уровня радиации на луноходе производили в Украине. Так британская миссия на месяц постепенно становится Британско-украинской.
Кто присоединился к проекту
Несмотря на успешные космические разработки украинских инженеров, Танасюк решил искать на родине партнеров для осуществления миссии. Так к проекту присоединились:
- конструкторское бюро "Южное" в Днепре;
- львовское предприятие-разработчик систем радиационного контроля "Спарринг-Вист Центр";
- киевский завод "Меридиан" имени Королева;
- днепровская компания по производству титановых продуктов "ТитанЕра".
В рамках первой миссии на Луне установят титановый флаг Украины в память о вкладе государства в международную космическую деятельность.
Первая британско-украинская миссия на Луну / Фото Кати Акварельной, Константина Гузенко, Ukraїner
Возрождение потенциала Украины в космонавтике
Никто не может предсказать, какими будут результаты обеих миссий, однако это большое событие для Великобритании и Украины. Танасюк вернулся к своей стартовой точке – Украине, чтобы возродить ее потенциал в космонавтике, которым она раньше славилась.
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По его мнению, государства не могут работать в космосе в одиночестве, как это было раньше, поэтому британская компания Spacebit со временем откроет филиал в Украине, чтобы объединить силы двух потенциально сильных космических стран.
"Я считаю, что именно на пересечении разных культур, на пересечении различных технологий мы можем сделать какие-то интересные изобретения. То есть это объединяет разные таланты.
Например, в Великобритании лучше разрабатывают электронику, у нас (в Украине) лучшие программисты. Почему бы им не работать вместе над созданием спутника?", – сказал Танасюк.
Больше о британско-украинской миссии на Луну: смотрите видео
Проект "Антропологически-этнографическая экспедиция Ukraїner: Украинцы в Великобритании" реализован в рамках программы "Культура перемен" при поддержке Украинского культурного фонда (Украина) и Британского Совета (Великобритания).
Напомним, в 2020 году команда Ukraїner провела экспедицию в Германии.