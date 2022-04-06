Об этом рассказала Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине, в эксклюзивном интервью для 24 канала. Она также отметила высокий уровень консолидации всех политических сил Украины.

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"Думаю, после войны Украина будет идти вперед и надеюсь, сможет быстрее достичь большего прогресса в вопросе евроинтеграции", – сказала представительница США.

По словам Квин, мир уже готов оказывать Украине мощную поддержку, как финансово, так и морально. " Вам помогут оправиться от ужаса и восстановить разрушенное".

Украина продемонстрировала всему миру, что очень сильная, яркая и творческая страна, в которую стоит вкладывать деньги,

– отметила Кристина Квин.

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