Про це розповіла Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні, у ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу. Вона також зауважила високий рівень консолідації цсіх політичних сил України.

Читайте також: Дискусії тривають, – Квін відповіла, чи може Україна отримати винищувачі

Думаю, після війни Україна буде йти вперед і сподіваюсь зможе швидше досягти більшого прогресу в питанні євроінтеграції, сказала представниця США.

За словами Квін, світ вже готовий надавати Україні потужну підтримку, як фінансово так і морально. Вам допоможуть оговтатись від жаху та відбудувати зруйноване.

Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна, в яку варто буде вкладати гроші,

– зазначила Крістіна Квін.

Вас може зацікавити: Манікальне бажання Путіна керувати світом, дивіться відео



