Страна нужна нам, а не им: что важно помнить после очередного коррупционного скандала

Мы едва успели оправиться от расследования НАБУ под кодовым названием "Форест Гамп" – так называлась первая серия, а вторая, соответственно, была "Фемидой", – как антикоррупционные правоохранители подкинули нам еще поводов для удивления.

Вот только вину за нервы на этот раз можно потенциально возложить на сотрудников Офиса генерального прокурора, которые, вероятно, "крышевали" эти "офисы". Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Детали последнего громкого разоблачения от НАБУ

Думаю, этот термин не требует подробных объяснений. Но все же напомню: наверное, вы или ваши родные сталкивались со звонками с неизвестных номеров. То банк хочет что-то уточнить, а потом просит код на обратной стороне карты, то вы выиграли 400 тысяч гривен, но для этого нужно что-то купить или оплатить. Словом, новейшее мошенничество.

Итак, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, которую возглавлял руководитель структурных подразделений Офиса генпрокурора. Участники организации занимались "крышеванием" мошеннических колл-центров, потому что получали миллионные доходы.

Участники наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование деятельности колл-центров, которые совершали мошеннические действия в отношении граждан Украины и иностранцев, сообщает НАБУ.



На данный момент раскрыты пять участников преступной организации. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие возможные участники преступной организации.



Полученная прибыль была легализована с помощью ряда схем.



Более 12 миллионов гривен составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.



Более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.



По данным следствия, также более 20 миллионов гривен было потрачено на покупку объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

Вот это да, 20 миллионов! А могли бы вместо дорогих безделушек отдать Ирине Мудрой в качестве залога – как раз столько и требуется до сих пор, никто не вызвался внести полную сумму залога за заместительницу Офиса президента. Кто же знал, кто же знал.

Кто такой "Андреевич", которого называют "шефом"?

Знал, по крайней мере, некий "Андрейович", которого канцлер – главный фигурант расследования – называет "шефом". По странному стечению обстоятельств, главный прокурор страны – Руслан Кравченко – по отчеству тоже "Андреевич".

По еще большему стечению обстоятельств, Руслана Андреевича не могут найти со времени обысков НАБУ. По крайней мере, так утверждает журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.

По его словам, с пятницы по субботу никто не мог найти генерального прокурора Украины. Он заехал в правительственный квартал, и больше его никто не видел. Последнее известное место – Офис Президента, пишет Михаил Ткач.

Процитирую это сообщение: "Генеральная прокуратура опровергла новость "Украинской правды" об обысках у Кравченко. Они, наверное, думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не считаются? На таком высоком уровне – это, наверное, первый подобный случай", – пишет журналист. Он ссылается на источники в политических кругах.

В офисе генпрокурора признали, что детективы НАБУ провели обыски в служебных помещениях, которыми пользуются генпрокурор Руслан Кравченко, его первый заместитель Мария Вдовиченко и другие сотрудники ОГП.

"Что касается сотрудника ГП, фигурирующего в расследовании НАБУ, в настоящее время решается вопрос о его увольнении из органов прокуратуры. Офис Генерального прокурора, со своей стороны, будет оказывать следствию необходимое содействие и предоставлять информацию, предусмотренную законом. В то же время такое же неукоснительное соблюдение закона, процессуальных гарантий и пределов судебных разрешений должно быть обеспечено всеми правоохранительными органами…Позиция Генерального прокурора принципиальна: статус сотрудника прокуратуры не может быть способом уклонения от ответственности или прикрытием для возможной преступной деятельности", – говорится в сообщении ОГП.

Знали ли о схемах президент и генпрокурор?

Видите? Никто ничего не знал.



Президент не знал, что его Офис собирает деньги на залог для Галущенко и "отмывает" деньги через Sense Bank.

Генеральный прокурор тоже, видимо, не знал, что его сотрудник легализует десятки миллионов гривен и покупает на них Музе часы, стоимостью, цитирую, "равную чьему-то годовому доходу".



Никто ничего не знает. Только ты честно плати налоги, делай пожертвования в пользу Сил обороны, старайся что-то отложить, верь в светлое будущее.



И мы с вами продолжаем, как городские сумасшедшие, бороться за эту страну. Потому что она нужна нам. Не им, ведь фигурантам расследования НАБУ, судя по всему, нужны шуба, сумка, статус – фальшивый статус, кстати.

Коррупция во время войны действительно разъедает нашу страну

Но с другой стороны, давайте вместе рассмотрим эту ситуацию как свет в конце туннеля. Ведь коррупция в военное время действительно разъедает нашу страну и лишает ее единства. Поэтому такая работа антикоррупционных органов – так сказать, к делу – на вес настоящего золота. Потому что она разоблачает злодеяния, которые нам точно не нужны – ни на войне, ни в мирное время.

А фигуранты, если их вина будет доказана в суде, должны понести справедливое наказание.

И в заключение о тезисе, который я часто встречала в соцсетях. Якобы НАБУ специально обнародует такие расследования накануне переговоров. Возможно, сторонникам этой теории стоит обратиться к коррупционерам и попросить их не воровать во время переговорного процесса. Но это лишь предложение.