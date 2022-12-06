"Пташка" снова в инстаграме

Защитница "Азовстали" сообщила, что социальная сеть пересмотрела жалобу. Теперь парамедик вернулась на свою страницу.

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Блок сняли. Посмотрели жалобу. Я не знаю, что не так с инстаграмом, честно. Но со мной все ок, продолжаю работать,

– написала "Пташка".

Девушка уже успела поздравить волонтеров с Днем волонтера и поблагодарила их.



Инстаграм восстановил страницу "Птички"

Некоторые украинцы набросились на военную с хейтом

Шквал негативных комментариев "Пташка" получила после того, как опубликовала фото, где получает от президента Владимира Зеленского награду "За мужество". Заместитель декана факультета международных отношений Национального авиационного университета Ирина Лесь оставила возмутительный комментарий о том, что в плену военная "плюсанула 12 килограммов и счастлива давала интервью российским СМИ".

На следующий день Лесь начала оправдываться, что против нее вроде бы осуществили кибератаку. Мол, злоумышленники получили доступ ко всем социальным сетям и банковским счетам. Сама она уважает украинских защитников и радуется, когда их удается освободить из плена. Случилось это после того, как заместителя декана пристыдили за такое поведение.