Meta удалила страницу "Телевидение Торонто" в фейсбуке из-за видео об украинском историке

Администрация фейсбука, принадлежащая компании Meta, удалила страницу "Телевидение Торонто". Удивляет, что "язык вражды" нашли в видео об известном украинском историке.

На страницу было подписано 130 000 пользователей. Meta озвучила довольно странные основания для удаления – из-за одного из постов.

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Так, аккаунт удалили из-за "языка вражды" в видео о выдающемся украинском историке Владимире Антоновиче. В телеграме "Телевидение Торонто" показали скрин с пояснениями фейсбука.

Офигевайте вместе с нами,

– говорится в сообщении.



Страницу "Телевидение Торонто" удалили в фейсбуке / Скриншот

В видео рассказывают, что Антонович выдающийся историк, патриарх украинского движения середины 19 века. Он был учителем Грушевского, вдохновителем поколения националистов и борцом за украинскую идею и идентичность. Просмотреть ролик можно на ютубе.

Почему Meta блокирует посты украинцев

Эксперт Минцифры Антон Мельник рассказал, что в отношении украинских пользователей Meta часто принимает неправильные решения – "false positive". Топ-блогерам, активистам, важным людям блокируют их аккаунты или отдельные посты. Тогда они обращаются в Минцифры, а они соответственно подают Meta просьбу посмотреть. Действительно, бывает много случаев, когда решения неправильны.

По словам Мельника, Meta не работает в украинском вопросе. Сейчас с этим разбираются.

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