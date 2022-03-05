Однако украинцев им точно победить не удастся. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "Рада", передает 24 канал.

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Она отметила, что вражеская армия по состоянию на сейчас бросила свой максимальный ресурс в Укарину. Несмотря на то, что это большая армия – процесс расцвета и коррупции там всегда процветал. Поэтому это сильно сейчас будет давать о себе знать.

"Однако то, что сейчас они бросили наибольший ресурс, свидетельствует только об одном – был план срочно, мгновенно захватить Украину, прежде всего Киев", – отметила она.

Однако у врага есть один основной просчет – мощное сопротивление, которое оказывает украинская армия. Это именно то, "благодаря чему мы существуем как страна и будем существовать", добавила Маляр.

Никогда нас враг не победит,

– заверила она.

И в целом, если подытожить, то это очень странное решение – вторгаться и нападать на государство, которое 8 лет оказывает мощное сопротивление. И фактически, в 2014 году мы победили, потому что не пустили врага дальше по нашей территории, считает заместитель минобороны. Однако сейчас мы значительно сильнее.

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